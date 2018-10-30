「榕」民們！台北音樂酒吧「榕 RON」　獨立音樂節「榕樂季」松菸登場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北知名酒吧「榕」以獨特音樂曲風吸引不少藝術工作者客群，將於11月17日松山文創園區舉辦「榕樂季 RON ROCK FEST」，集結7組獨立樂團演出，包含法蘭黛樂團、ØZI、怕胖團等，並設有多元的「榕民市集」，另外，「榕」信義店開幕派對將邀請台日DJ演出。

初期選址於台北士林的音樂酒吧「榕」，選在捷運站旁的一間老屋，並結合附近獨特地域特性打造該店，成立於2013年以獨特風格及舒適氛圍，成為台北人聚會的場所，不只可以下班小酌一杯，也不定期舉辦各種不同音樂派對，曾找來DJ林貓王精選一系列主題曲目演出、李英宏aka DJ Didilong 的台北簽唱會也選在這，因此，「榕」躍身為台北少見以聽歌為主的音樂酒吧。



「榕」士林本店（圖/榕）



（圖/榕）

如今，「榕」已成軍5年，決定舉辦大型音樂會「榕樂季RON ROCK FEST」，集合散落各處喜愛這場所的「榕民」們，將於11月17日松山文創園區登場，邀請台灣7組獨立樂團演出，包含法蘭黛樂團 Frandé 、屋塔 U.TA 、VOOID、ØZI、雀斑樂團 Freckles、怕胖團 PA PUN BAND、南瓜妮歌迷俱樂部 PUMPKINney Fan Club等。



「榕樂季」表演名單（圖/榕）

音樂節當日也有限定酒單，並規劃由20個攤位組成的「榕民市集」，包含在士林擁有高人氣的手作甜點，以甜塔及鹹派為特色的Cup'o Story；火鍋店肉大人帶來近期熱銷的麻辣肉大人老實麵；Skunk 阿寶咖啡的手沖咖啡；Beethobear Records 貝多熊唱片庫；來自台東撒布優部落的排灣族紋身師 Cudjuy Patjidres 大明老師等。

深受台北人喜愛的「榕」，也將於信義區開分店，其以經典歌曲命名的酒單更吸引大家注意，例如，由地瓜高粱酒、冰淇淋及蘭姆酒調和而成的「我多麼想成為你的鹿」；阿里山愛玉結合舜堂金桔高粱，充滿果香的「末路狂花」；或是埔里百香果利口酒、及艾雷島威士忌加上蛋白的「輕晨電」都讓酒迷躍躍欲試。

信義店的開幕派對「與榕共舞」將於11月11日舉行，邀請多位台日DJ現場演出，其中包含日本的重量級嘉賓DJ KENTA、「榕」駐場DJ EDDY、BoySkull a.k.a.O.B.K 、DJ RIU等。



「榕」駐場DJ EDDY ，從小對80年代音樂及電影莫名熱愛，因緣際 會在DJ前輩及友人指導下，開始在榕bar開始駐場DJ ，擅長Alternativ及80-90s Rock、Dream Pop、Indie dance（圖/榕）