教育部鼓勵華語教師赴印任教  每月補助最高4萬5

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著全球興起華語學習潮，民眾學習華語需求增加，教育部目前為止已選送15位華語教師赴印授教，更於今年10月訂定「華語教師赴印度學校任教推廣實施計畫」，補助赴印華語教師生活費每月1500美元，任教年資不設限，盼藉此推廣台灣優質華語教育，增進雙方交流關係，吸引更多印度學生來台就學。

華語學習熱潮興起，印度的中央政府中等教育委員會已將華語列入中等學校外語課程，華語將成為印度大學生熱門的選修外語。教育部除於印度7所大學設立臺灣華語教育中心並開設華語文課程外，截自目前為止，已選送15名華語教師赴中小學任教。

教育部表示，為鼓勵更多優秀華語教師赴印任教，將補助華語教師生活費每月1,500美元、機票費及教材教具費，且不受「教育部補助選送華語教學人員赴國外學校任教要點」第7點第3款規定最多任教4年的限制。

教育部首次於7月2日至14日在國立臺北教育大學辦理印度華語教師教學培訓班，9名印度籍華語教師來台參加，透過專業課程與師資的安排，參與研習班的學員深刻瞭解華語文教學、中華文化，且能將多媒體教學工具運用於其中。

教育部期望結合我華語文教育的優勢及我國大專校院與印度學校的教育合關係，增加合作契機與據點，深化雙方互動及交流，創造互利互贏的人才培育及區域發展願景。

10位獲選的印度華語老師來自印度各城邦大學及中小學，赴台前與駐印度代表田中光進行對話（圖片：中央社）