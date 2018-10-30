德國執政黨地方選舉連續慘敗　梅克爾表示不再連任黨魁

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們已多次報導德國總理梅克爾面臨的政治危機。現在，除了巴伐利亞邦外，連德國最大城法蘭克福所在的黑森邦邦議會選舉中，梅克爾領導的政黨，表現也不如預期，甚至拖累參與執政聯盟的其他政黨，導致不滿的聲音愈來愈大。現在，梅克爾已表示，自己不會再參與下一次的黨魁選舉，象徵她在不久後，將離開德國政壇。

日本《產經新聞》報導，梅克爾在當地時間昨（29）日，正式宣佈自己不會參選2021年秋天登場的下一任德國基督教民主聯盟黨魁選舉。不過，她説明，就算離開黨魁職位，還是會把總理任期當滿。

報導回顧，在黑森邦28日的邦議會選舉中，雖然德國基督教民主聯盟，仍是該州最大黨，但得票率只有27%，創下半世紀以來的新低，因此梅克爾才會決定負責，不再尋求連任黨魁。

德國總理梅克爾（美聯社）

對此，《日本經濟新聞》分析，梅克爾是希望透過自己離開，來終結所謂「反梅克爾」的勢力。

報導回顧，今（2018）年開始，梅克爾常表示，「反梅克爾」的聲浪，導致自己無法順利執行各種政策，例如組閣失敗、執政聯盟夥伴突然離開、以及與内政部長的政治角力等。

另外，報導説明，極右派勢力常控訴，梅克爾是讓難民大量湧進德國的元兇，因此例如德國另類選擇（AfD）等反移民民粹勢力，皆以批評梅克爾的方式，來獲得群衆支持，並如願提高在巴伐利亞州及黑森州的州議會席次。

德國民粹政黨德國另類選擇高層，開心慶祝黑森邦議會選舉表現優異（美聯社）

《日本經濟新聞》介紹，明年5月及秋天，分別有歐洲議會選舉及前東德地區3個邦議會選舉登場，因此若讓民粹勢力繼續握有「反梅克爾」牌，則德國基督教民主聯盟的選情慘況，恐超過政治傾向偏保守的巴伐利亞州及黑森州。

不過，《日本經濟新聞》認為，事情恐怕不是梅克爾離開就能解決的。報導分析，若反梅克爾人士，成為德國基督教民主聯盟新黨魁，則德國政治可能會陷入更大的混亂。

在國際層面，日本《NHK》報導，法國總統馬克宏表示，尊重梅克爾的決定，並誇獎她在面對移民及金融危機等政治難題時，都沒有忘記歐洲價值，能以勇氣領導國家。

然而，報導認為，梅克爾日後政治影響力勢必會下滑，因此馬克宏恐怕無法如願與她攜手，順利進行歐盟改革。

《NHK》分析，第一，歐洲目前主張終結對難民和移民，採取寬容政策的極右派民粹政黨，正不斷提高政治影響力，而梅克爾則試圖力挽狂瀾，重視人到主義。

第二，除了英國已確定離開歐盟外，其他國家也開始出現疑歐聲浪，但梅克爾仍努力加深歐盟整合，可謂其火車頭。

第三，以川普為首的國際領袖，開始拒絕國際合作，改奉行單邊主義，不過梅克爾還是努力推動環保、自由貿易等國際合作事項，並積極協助調整各國利益。

綜合以上三點，《NHK》指出，若梅克爾政治影響力下降，則不只德國國内，連國際社會都會受到巨大影響。

詳細德國政治動態請參考我們稍早報導。

（發稿時間：2018/09/15 17:45）

根據《時事通信》報導，8月下旬德國東部出現一部歧視難民影片時，儘管總理辦公室對其進行強烈批評，馬森竟然稱這可能是假消息，讓民衆感到訝異。雖然日後内政部長試圖滅火，但顯然他未能撲滅火勢。火愈燒愈旺。

對此，《時事通信》報導，參與執政聯盟的社會民主黨，對馬森的表現相當不滿，已經表態若他不辭職，該黨可能無法再待下去，威脅離開聯立政府。

報導回顧，梅克爾主導的寬容難民政策，似乎讓二戰後對種族議題敏感的德國人，也無法忍受，各地出現民衆聚集抗議，甚至和支持難民的團體爆發衝突。

（發稿時間：2018/09/19 14:40）

日本《產經新聞》報導，梅克爾在當地時間9月18日，決定將馬森調離現在的職位，以求政治風波盡速平息。

然而，雖然馬森理論上是因做錯事而遭調職，但他卻進入内政部，成爲高級官員，薪水似乎也會變高。報導分析，這是因爲現在德國内政部長與馬森關係良好，因此梅克爾才會採取這個方法，同時滿足社民黨的要求，讓馬森離開，又不讓内政部長沒面子。

《產經新聞》介紹，德國内政部長稱，馬森處理治安問題的能力甚佳。

德國總理梅克爾（美聯社）

（發稿時間：2018/09/27 11:07）

日本《每日新聞》報導，在9月25日德國執政黨聯盟黨黨團領袖選舉中，梅克爾親信沃爾克·考德爾（Volker Kauder）意外挫敗，改由黨團副代表勃淩克浩思（Ralph Brinkhaus），上任成為領袖。報導介紹，考德爾在梅克爾2005年上任以來，就一直擔任黨團領袖職務，因此他的離開，象徵德國政府内對梅克爾的「叛亂」。

根據報導，德國南部地區邦議會選舉即將登場，而主張排外反移民的「德國另類選擇」（AfD），很可能會成為執政黨強勁對手。另外，《每日新聞》介紹，梅克爾將在今（2018）年底的黨魁選舉中，尋求連任，但失去了有保守派大老支持的考德爾，她在黨内的政治地位，可能出現重大變化。連任或許沒有想像中容易。

這一切政治問題的起源，在於德國情治單位聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen），涉嫌偷偷告訴右派民粹政黨，如何躲避該單位取締，而遭到各方批判。但梅克爾卻決定將他調職，「升官」到内政部其他單位，薪水還會提高，讓人感到莫名其妙。對此，根據《日本經濟新聞》，梅克爾表示相當後悔自己的決定。

德國情治單位聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen）（美聯社）

（發稿時間：2018/10/16 10:17）

日本《NHK》報導，巴伐利亞州於當地時間14日，舉行州議會選舉，根據目前開票結果，巴伐利亞基督教社會聯盟僅得到37.2%的選票，比上次選舉低10個百分點。雖然該黨仍是議會最大黨，卻未能得到過半選票，成為歷史性敗北。

報導分析，難民問題爭端，造成選民不再願意支持巴伐利亞基督教社會聯盟，反而走向極端化，將選票給了重視環保、對難民寬容的綠黨，以及極右派的德國另類選擇。

德國綠黨兩位共同黨魁開心慶祝巴伐利亞州議會選舉表現（美聯社）

巴伐利亞州的敗北，似乎相當程度打擊了梅克爾的向心力。

《日本經濟新聞》報導，德國聯立政府一員社會民主黨，在本次巴伐利亞州選舉表現也相當差，只得到9.7%的選票，讓黨魁抱怨，這一切都是德國中央聯立政府不得人心害的。

在梅克爾領導的基督教民主聯盟内，也開始出現她向心力下降的趨向。《日本經濟新聞》介紹，德國衆院議長最近甚至表示，梅克爾已不再是絕對的存在。報導預測，若本月28日法蘭克福所在的黑森州議會選舉中，執政聯盟表現依然令人失望，梅克爾很可能會被要求下台。

德國執政黨地方選舉連續慘敗 梅克爾表示不再連任黨魁