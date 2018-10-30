迎接武陵農場櫻花季　11月1日開放訂房

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武陵農場櫻花季住宿經常一房難求，為迎接明(2019)年2月的櫻花季，武陵國民賓館將在11月1日開放預訂，露營區12月1日開放預訂，交通管制時間將於明年1月由公路總局發布。

武陵農場指出，為方便遊客規劃行程，將於11月1日早上8:30開 放國民賓館明年2月份及3月1日至3日之訂房；而露營區 將於12月1日開放2019年2月份及3月1日至3日之 訂位。

有興趣在明年櫻花季參與賞花盛宴的民眾請特別留意，到農場訂房系統 網頁訂房，以免向隅。

武陵農場現為楓紅時節。 翻攝官方臉書

武陵農場露營區。 翻攝官方臉書

位於台中市和平區的武陵農場，每到櫻花季，農場內繽紛櫻花雨的美景，讓許多遊客爭先恐後，不畏路途遙遠，都要上山賞櫻。

武陵農場種植的櫻花多達3萬多株，包括山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻，以及獨家培育且備受喜愛的「紅粉佳人」。

中央社引述武陵農場場長袁圖強表示，「紅粉佳人」因花色淺粉故名，是少數帶有香氣的櫻花，是由台灣山櫻和日本昭和櫻雜交培育而成，目前國內僅武陵有大量栽種。

報導指出，農場內規劃十個櫻花區，有櫻桃楓林區、桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區及南谷櫻花台，要讓來訪的遊客沉浸在粉紅櫻花的幸福氛圍中。

袁圖強說，武陵農場1月份即進入花季，首先登場的是梅花、山櫻花，2月份是紅粉佳人、昭和櫻為主角的櫻花季，3月有霧社山櫻、桃花及蘋果花接力綻放，4月是紫藤及牡丹爭豔的季節，讓遊客賞花不間斷。

訂房專線：

04-25901258或04-25901259

轉9總機或分機2001、2002、2003

或直撥04-25901085、04-25901183

武陵農場露營區。 翻攝官方臉書