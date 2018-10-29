11/16王朝點燈派對  莓果派、南瓜派感恩上市

為迎接感恩節及耶誕節的到來，台北王朝大酒店將於11/16舉辦「王朝點燈派對」，應景的耶誕樹加上全館繽紛的耶誕佈置，當日點燈時還有「星星國新生命小組教會」的小朋友，帶來天籟歌聲及歡樂舞蹈報佳音。11/16-11/25於館內用餐，可免費獲贈明信片，手寫投遞至酒店大廳的超可愛郵筒後，由飯店免費代寄。感恩節期間，SUNNY CAFE推出限定商品，包括蘋果派、南瓜派及莓果派，一同感受王朝派對的熱鬧溫馨氣氛。

台北王朝大酒店位於台北市敦北商圈，今年首度舉辦點燈儀式，透過戶外大型5米高耶誕樹、繽紛的耶誕佈置及小朋友唱佳音的方式，希望在歲末年終之際，將幸福與祝福傳遞給更多人。現場提供迎賓茶點，歡迎民眾前往參觀。

11/16-11/25活動期間，酒店大廳擺放超可愛大型郵筒，醒目的紅色郵筒造型相當吸睛，顧客只要在館內餐廳用餐，包括SUNNY BUFFET、玉蘭軒、SUNNY CAFE，就能手寫王朝明信片，投遞至可愛郵筒，由王朝在11月底前統一代寄，向親友傳遞祝福與想念。

SUNNY BUFFET在感恩節期間推出「感恩派對」，現場提供蘋果派、南瓜派及莓果派，讓你大快朵頤。蘋果派使用4顆華盛頓蘋果製成，搭配天然肉桂香料，口感香酥美味；南瓜派嚴選日本栗子南瓜，用料相當紮實，香料搭配肉桂、薑粉及荳蔻，香氣迷人；莓果派使用美國進口藍莓與覆盆子，經烤箱烘烤40分鐘後，金黃色的派皮與酸甜莓果，滿足視覺與味覺的享受。三款派也會在SUNNY CAFE同步販售，售價680元起，感恩節送禮自用兩相宜。