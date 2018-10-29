私帶疫區肉品罰不怕 11天重罰73件 包括中國熱狗、越南香腸

防檢局最新統計，從非洲豬瘟或口蹄疫疫區帶肉品入境，18日到28日共有73件，都開罰新台幣1萬5000元，包含來自中國大陸、越南、菲律賓、韓國和泰國的臘肉、牛肉、香腸和熱狗。

為加強阻絕豬瘟於境外，防檢局自18日起對違規從非洲豬瘟或口蹄疫疫區帶家畜肉品入境罰最高額。

防檢局今天統計，自18至28日開罰最高額共73件，包含臘肉、牛肉、香腸及熱狗等，其中來自中國大陸43件、越南21件、菲律賓5件及韓國、泰國各2件。此外，同時採集來自中國大陸違規肉品送家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，已檢驗280件，結果均為陰性。

為阻絕以上豬瘟入境，防檢局與財政部關務署共同在各機場港口加強查察旅客隨身行李，統計9月1日至10月17日，計查獲來自中國大陸旅客攜帶豬肉類產品計193件，原本裁罰3000元以上、1萬5000元以下。

有鑒於民眾違規情況並未減緩，防檢局從10月18日起，已經改為對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者，不限於生肉，連熟的都是裁罰最高額1萬5000元，希望達到嚇阻效果。不過泡麵符合罐頭標準，無檢疫問題。

防檢局組長彭明興說，受罰的人不只台灣人，也有外配、陸配、外籍勞工，其實加強執法以來，被罰的人說，「沒有人說，不知道不能帶入境」，而且開罰1萬5000元，對外勞來說是很重的。

農委會鑒於嚇阻效果不彰，擬於立法院本會期完成「動物傳染病防治條例」第45條之1的修法，修改最高罰額30萬元。彭明興說，22日草案已送行政院核定中。

中國大陸自8月初爆發對豬隻致死率高的非洲豬瘟疫情後，還在擴散中。防檢局今天更新資訊顯示，目前中國大陸非洲豬瘟已擴及13省/市/區，達53案例。