上週外資在集中市場賣超312.40億元

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2018/10/22~2018/10/26）外資在集中市場總買進金額為1,461.18億元，總賣出金額為1,773.58億元，賣超為312.40億元，另統計自2018年年初至10月26日止，外資總買進金額為6兆9,019.17億元，總賣出金額為7兆2,107.77億元，累計賣超為3,088.60億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆4,809.31億元新台幣，占全體上市股票市值的40.34%，較10月19日的11兆5,587.45億元新台幣，減少778.14億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：瑞儀：買進36,491千股，賣出15,024千股，買超21,467千股。

第二名：友達：買進124,595千股，賣出103,210千股，買超21,385千股。

第三名：中石化：買進22,755千股，賣出9,338千股，買超13,417千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進212,206千股，賣出279,925千股，賣超67,719千股。

第二名：台積電：買進109,478千股，賣出168,560千股，賣超59,082千股。

第三名：中信金：買進77,576千股，賣出136,254千股，賣超58,678千股。