人工淚液天天點　食藥署：可能傷害角膜

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）大多民眾一早起床後就戴隱形眼鏡，下班、下課後趕攤聚會，戴隱形眼鏡的時間往往超過12小時，眼睛常常酸痛，甚至乾澀到張不開，索性買人工淚液來改善症狀。食藥署提醒，部分人工淚液含有防腐劑，大量使用可能傷害角膜。

民眾感覺眼睛乾澀不舒服時，多半會自行購買人工淚液，希望藉此舒緩症狀，但食藥署建議，購買之前，仍應先諮詢醫師或藥師，確認何種成分、用法最符合實際需求，並及早發現自己的狀況是否需要進一步治療，以下將說明使用人工淚液最常見的2項迷思。

迷思一：可每天點人工淚液當「保養」嗎？

人工淚液的主要成分包括水、保濕劑、增稠劑，有助於短暫維持眼睛濕潤，市售種類大致可分為「 單次使用 」與「 多次使用 」兩種。

單次拋棄式包裝不含防腐劑，在開封當天就要用完，即使還有剩，也必須丟棄；多次使用型為了抑制微生物孳生，通常含有防腐劑，而且開封超過1個月也要丟棄，以免傷害眼睛。

原則上，不含防腐劑的人工淚液可以每天使用，臨床上治療乾眼症時，可能要每小時點2次，如果一天使用超過4~6次，就應挑選不含防腐劑的人工淚液以免引發過敏反應。

但是，大多數人往往不了解最適合自己症狀的產品種類及用法，而且有些防腐劑成分如：Benzakonium Chloride、Cetrimide大量使用可能傷害角膜，因此，無論哪一種人工淚液，都需和眼科醫師或藥師討論後，再遵循建議使用，千萬不要憑直覺亂用。

迷思二：眼藥水可以取代人工淚液嗎？

一般眼藥水根據不同產品訴求，會在保濕成分之外額外添加其他成分，不建議當作人工淚液的替代品。

舉例來說，部分眼藥水加了血管收縮劑，以減少眼睛血絲，頻繁使用容易過度刺激眼睛；此外，還有些眼藥水含類固醇成分，若是使用時間稍長，容易在不知不覺中造成青光眼或白內障。

睡飽勤補水，常保眼睛舒適!

想預防眼睛乾巴巴，可以從飲食和生活習慣兩方面著手，包括適時補充水分、多吃富含維生素A、C、E的食物。此外，別在強光下看電腦或閱讀；用眼每50分鐘就適度休息5到10分鐘；睡眠充足不熬夜；若長時間待在空調環境，應遠離出風口，若房間太乾燥的話，也可以放一盆水喔。