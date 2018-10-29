新北市「英語智慧城發展計畫」實境APP學英語

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）新北市教育局今(29) 日與希伯崙股份有限公司攜手發表「遊新北學英語」APP， 並贈予新北市學生30萬組一年免費使用的帳號， 無論何時都可於新北市各大景點打開APP體驗1, 800個數位課程，實踐無邊界的自主學習。

呂衛青副市長表示，這次計畫為經濟部工業局配合行政院「 加速行動寬頻服務及產業發展方案」， 推動構建4G智慧寬頻應用城市，由教育局提供學習情境教學需求， 再由希伯崙公司研發「遊新北學英語」APP，共建立1, 800個數位課程且已在Google Play及APP Store上架，透過產官學三方合作，結合最新科技運用， 除了在英語教育的推動與英語教材的研發彼此精進， 也打造行動英語學習城市。

林奕華局長表示，英語教育一直是新北市教育的重點工作項目， 新北市已投入許多資源營造學校內的英語學習情境， 本次與希伯崙公司合作相關教材研發與推廣，是整合教育、 資訊及娛樂技術，於校園外也能提供學生多元互動的學習情境。

「遊新北學英語」APP，結合了新北市iMAP，透過AR（ 擴增實境）和VR（虛擬實境）技術， 於新北市各大行政區景點設計英語數位學習課程， 總共建立30個學習場域，與65個以上店家合作， 拍攝實景場景教學影片，例如全聯福利中心、金石堂書店、 福容大飯店、7-11、康是美、家樂福、 屈臣氏Watsons等，藉由日常英語對話及生動的教材， 搭配由淺入深的課程設計，提昇主動學習意願，擴增學習效果。

新北市教育局自105年度起推動「卓越人才 LEADING未來」三年計畫，改善學校教學軟硬體， 並積極引進外籍英語老師， 107年度已設置80間國中英語情境教室， 並聘任85位外師配置於本市高、國中及國小，遍及九大分區， 並於每年寒暑假辦理30梯次英語營隊。此外，透過「 城鄉共學外師遠距教學計畫」締結伙伴學校，應用「 YouTube平台建立新北外師英語脫口說(NTTV)頻道」 等數位教材的編製、網路遠距視訊教學、 開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享等， 提供多樣化的學習情境，涵養學習興趣，增進英語應用能力， 提升英語學習成效。