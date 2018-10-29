高雄長庚紀念醫院「永慶尖端癌症醫療中心」開幕

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高雄長庚紀念醫院每年癌症新發個案佔全國5.4%， 是中南部病人數最多的癌症診療醫院，為秉持 王永慶創辦人「取之於社會，用之於社會」的理念， 並提供南台灣癌症病人國際水準的醫療服務，斥資逾五十億元建構「 永慶尖端癌症醫療中心」。 2018年10月29日由總統府祕書長陳菊、 長庚醫療財團法人王瑞慧董事長、 高雄長庚紀念醫院王植熙院長等剪綵開幕， 共同見證南台灣尖端醫療的重大里程碑。

質子治療是放射治療的一種， 為目前世界上最先進且昂貴的醫療設備之一， 全球的治療個案正快速增加中。質子相較於X光治療的優異， 在於質子射束在生物體內，可以經由控制能量高低， 使其在特定深度釋出大量的能量， 而在穿越的路徑上只釋放出較少能量， 並在腫瘤之後的區域完全沒有輻射量， 此特性即為知名的布拉格尖峰。

經由這些特性，質子射線除能精準打擊癌細胞外， 亦降低正常組織輻射劑量及副作用，提升了病患治療後的生活品質， 也降低因輻射所引起次發性腫瘤的風險， 而逐漸成為某些腫瘤之有效且較佳的放射療法。 質子治療適用於全身不同部位腫瘤的放射治療，但以越局部、 靠近身體單側越佳，許多根治性高的腫瘤，藉由質子治療（ 或合併手術、化療）可以得到很好的治癒率和低副作用， 但不適用於病患有瀰漫性或多處轉移性腫瘤。

2015年林口長庚紀念醫院率先啟用質子設備並成立「 永慶尖端醫療園區」，高雄長庚紀念醫院緊接著規劃籌設「 永慶尖端癌症醫療中心」， 衛福部於2012年12月27日核准高雄長庚設置質子機， 治療中心總樓板面積7,395坪。2014年12月2日開工， 2015 年獲得市府頒發模範工地獎勵，2018年10月取得相關證照， 並訂在王永慶創辦人逝世十周年追思之際，正式開幕啟用， 義意格外深重。

高雄長庚紀念醫院「永慶尖端癌症醫療中心」開幕後， 將陸續啟用三間治療室，初期先開第一間治療室， 因同時在驗收及調校其他兩間治療室， 每日暫時只能提供8小時服務。以一位病人治療需每半小時預估， 每日約可治療16位病人，待第二、三間治療室加入後， 每日最大量約可治療60位病人，預估每年可提供15, 000人次接受質子治療。

長庚醫療體系在台灣北部的林口和南部的高雄兩地設立質子治療後， 癌症治療的格局將再突破，醫療團隊將會定期舉行視訊會議， 討論治療計畫、特殊技術和病人療效報告，希望精益求精， 除了是台灣癌症病人的福音，更要讓台灣質子治療的成果， 在國際上有更高的能見度和領先的地位。