高雄長庚紀念醫院「永慶尖端癌症醫療中心」開幕

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高雄長庚紀念醫院每年癌症新發個案佔全國5.4%，是中南部病人數最多的癌症診療醫院，為秉持 王永慶創辦人「取之於社會，用之於社會」的理念，並提供南台灣癌症病人國際水準的醫療服務，斥資逾五十億元建構「永慶尖端癌症醫療中心」。2018年10月29日由總統府祕書長陳菊、長庚醫療財團法人王瑞慧董事長、高雄長庚紀念醫院王植熙院長等剪綵開幕，共同見證南台灣尖端醫療的重大里程碑。
質子治療是放射治療的一種，為目前世界上最先進且昂貴的醫療設備之一，全球的治療個案正快速增加中。質子相較於X光治療的優異，在於質子射束在生物體內，可以經由控制能量高低，使其在特定深度釋出大量的能量，而在穿越的路徑上只釋放出較少能量，並在腫瘤之後的區域完全沒有輻射量，此特性即為知名的布拉格尖峰。
經由這些特性，質子射線除能精準打擊癌細胞外，亦降低正常組織輻射劑量及副作用，提升了病患治療後的生活品質，也降低因輻射所引起次發性腫瘤的風險，而逐漸成為某些腫瘤之有效且較佳的放射療法。質子治療適用於全身不同部位腫瘤的放射治療，但以越局部、靠近身體單側越佳，許多根治性高的腫瘤，藉由質子治療（或合併手術、化療）可以得到很好的治癒率和低副作用，但不適用於病患有瀰漫性或多處轉移性腫瘤。
2015年林口長庚紀念醫院率先啟用質子設備並成立「永慶尖端醫療園區」，高雄長庚紀念醫院緊接著規劃籌設「永慶尖端癌症醫療中心」，衛福部於2012年12月27日核准高雄長庚設置質子機，治療中心總樓板面積7,395坪。2014年12月2日開工，2015 年獲得市府頒發模範工地獎勵，2018年10月取得相關證照，並訂在王永慶創辦人逝世十周年追思之際，正式開幕啟用，義意格外深重。
高雄長庚紀念醫院「永慶尖端癌症醫療中心」開幕後，將陸續啟用三間治療室，初期先開第一間治療室，因同時在驗收及調校其他兩間治療室，每日暫時只能提供8小時服務。以一位病人治療需每半小時預估，每日約可治療16位病人，待第二、三間治療室加入後，每日最大量約可治療60位病人，預估每年可提供15,000人次接受質子治療。
長庚醫療體系在台灣北部的林口和南部的高雄兩地設立質子治療後，癌症治療的格局將再突破，醫療團隊將會定期舉行視訊會議，討論治療計畫、特殊技術和病人療效報告，希望精益求精，除了是台灣癌症病人的福音，更要讓台灣質子治療的成果，在國際上有更高的能見度和領先的地位。