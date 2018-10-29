臺灣企銀協助嘉義縣鄉民走出水災陰霾並建立銀髮樂園 

今年8月23日南臺灣受到低壓帶及西南氣流影響， 降下豪大雨並造成嚴重災情，臺灣企銀除率先捐款250萬元， 協助南臺灣災民重建家園外，臺灣企銀董事長黃博怡有感於要深耕臺灣， 善盡企業社會責任一定要立即伸出援手，因此除主動關懷受災戶， 積極協助辦理個人及企業戶紓困貸款，讓受災戶及早復甦外，另於嘉義縣布袋鎮東港社區贊助成立「 銀髮樂齡學堂」，以協助南臺灣走出災害，迎向陽光。

依據內政部的統計資料顯示，我國65歲以上老年人口比率在今年3 月底時超過14％，其中嘉義縣老人佔比最高！年齡超過65歲佔比 達18.79%因應高齡化社會來臨及配合政府長照政策延伸， 臺灣企銀特別將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸， 並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案， 協助社區提供老人一周五天幸福共餐、健康促進、社會互動、 快樂學習及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」的目標。

該行陸續贊助高雄市旗山區糖廠、 花蓮市民生社區及苗栗縣三義鄉雙潭社區等協會，贊助成立「 銀髮樂齡學堂」，其中旗山區糖廠社區發展協會更榮獲高雄市社區發展工作選拔計畫績效組第一名的榮譽。

107年10月29日由臺灣企銀贊助的第四家社區老人關懷據點- 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會「銀髮樂齡學堂」， 在臺灣企銀黃博怡董事長、各界代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，該協會服務範圍含蓋了3個里， 因里民多為年長者，青壯年人大多外出打拼，導致多數長輩為獨居， 其中65歲以上長者有662人，占該地區人口比例17.94%， 屬高齡化社區，且東港社區被嘉義縣政府列為長照資源不足地區， 較鄰近區社福資源相對缺乏，亟需各界援助。

黃博怡董事長表示，此次前進嘉義， 讓該社區受益的長者人數一年將可達14,400人次， 受益的獨居及弱勢者人數一年可達3,120人次，為落實社區照顧的理念，運用在地的志工發揮其志願服務的精神， 建構社區互助系統，使長輩能在己身所處的社區獲得關懷與照顧， 更希望持續透過偏鄉地區銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響， 本次臺灣企銀往來企業戶錦紅實業、雙喜營造、 中祥食品及谷全實業各捐贈活動經費、按摩椅及食品等給該據點共襄盛舉。

黃博怡董事長同時表示： 扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發 展願景，藉由中小企業主認同，臺灣企銀已發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0. 3%為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」 相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量， 並與各界攜手共創美好社會。