【66大順】北市首批12輛電動公車上路　10月底前免費體驗

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）全國第一條全電動公車路線66路通車典禮，今(29)日在欣欣客運木柵站舉行，提供12輛電動低底盤公車，由木柵動物園經信義快速道路到台北市政府周邊。

北市公共運輸處(公運處)表示，此次新闢66路電動公車路線「木柵動物園—政大周邊—信義快速道路—臺北市政府周邊—松山火車站」，由欣欣客運自今(29)日起正式投入營運，於10月底前(10月29日至31日)提供民眾免費體驗，11月開始收費。

中央社

圖片來源: 北市交通局官網

66路配置12輛電動低地板公車，透過信義快速道路串聯動物園、木柵地區至信義商圈及松山車站廊帶，沿途經過11所學校、4個捷運車站及貓空纜車站，並與羅斯福路、信義、仁愛及忠孝等4條幹線公車交會，提供文山地區居民往返信義區101商圈及松山車站等區域，更直接快速的選擇。

此外停放該批車輛之充電場域：欣欣客運木柵站，為全國第1座智慧綠能示範場站。停車區之遮雨棚上方建置有太陽能板(如下圖)，每天可創造約130度電。除可回饋調度站所需之綠能電力，亦可透過智慧儲能櫃，將剩餘電力保存，作為尖峰用電時段之補充用充電功能。

圖片來源: 北市交通局官網

臺北市長柯文哲今(29)日出席66路通車典禮，並試乘電動公車。他致詞時指出，北市公車將朝全面電動化邁進，未來4年朝引進400輛電動公車的目標邁進。

聯合晚報引述北市府公運處表示，66路木柵動物園往返松山車站公車，採固定班次，一段票收費，每天最早班6時30分發車，最後一班為晚上10時30分，平日47個班次，約每20分鐘一班。假日則為34個班次，班距約30分鐘，車內配有USB充電，未來還將在車內設置wifi，方便民眾使用。

公運處指出，為了提供民眾零碳排放、低噪音及無車輛震動之舒適搭乘環境，北市公車將朝全面電動化邁進。

圖片來源:北市交通局官網​