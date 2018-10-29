流感疫苗又出包！ 國光公費流感疫苗竟有白色懸浮物

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）賽諾菲公司供貨的流感疫苗上周五才傳出變質事件，今（29）日疾管署又公布1劑國光公司生產之批號的流感疫苗內出現白色懸浮物，疾管署已通知地方政府暫停撥發該批號疫苗，並要求藥廠提出說明。

高雄市大寮區某診所27日發現1劑國光公司生產之批號「FKAE1802」的流感疫苗內出現白色懸浮物，疾管署表示，該批號流感疫苗為0.25mL劑型，共計驗收8萬2千多劑，其中已配送至9個地方政府衛生局共4萬8千餘劑，包括：臺中市、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣及金門縣；另尚有約3萬4千餘劑尚未配送。

疾管署表示，國光公司生產之批號「FKAE1802」、劑型為0.25mL的流感疫苗出現白色懸浮物，共計驗收8萬2千多劑。（疾管署提供）

疾管署指出，近日發生之兩起流感疫苗外觀異常事件，相關批號之疫苗均已停撥停用，且截至目前未再接獲類似通報，籲請民眾勿過度恐慌。另針對10月15日開打後至28日間曾帶幼兒至上述9個縣市合約院所接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，如確認接種同批號疫苗且出現不適症狀者，可至醫療院所由醫師評估診治，如有相關疑問亦可撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

對此，臺北巿政府衛生局傍晚也緊急發出聲明表示，臺北巿未獲配發該國光「FKAE1802」幼兒劑型流感疫苗(適用出生滿6個月至3歲幼童)，同時臺北巿幼兒劑型流感疫苗貨量充足，調度無虞亦無供貨不足之情形，請安心接種。