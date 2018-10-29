中國網友批推特無常識　竟只因台灣被列為國家

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國知名社群軟體推特（Twitter）近日讓中國網友心碎了！在推特官網上，可見台灣被設定為國家，讓中國網友痛批「有點常識不」，然而，台灣網友對於此設定感到正常，並稱為正確選項。

綜合媒體報導，中國網友近日註冊社交軟體推特（Twitter）時，發現國家選項中，台灣被列入其一，直批推特「常識沒有嗎？」然而此舉卻被台灣網友讚道「一邊一國沒有懸念」。

這位中國籍網友於是在不公開臉書社團「帝吧中央集團軍」貼出擷取圖片並表示，今天註冊Twitter（推特）時發現的，有病吧？常識沒有嗎？

經查證，推特國家欄位的選項中，台灣、澳門、香港均列為國家，然而，香港與澳門均被附註「SAR China（中國特別行政區）」，而台灣則是「Taiwan」。

許多台灣網友知悉此事後，均認為推特的設定相當正確，紛紛留言指出「沾污完fb又去搞twitter？」、「只有國家才能選總統，常識沒有嗎」、「註冊個毛？習大大不是不給上」、「被共產黨洗腦幾十年，該去看腦科了」。



推特將香港列為國家，但後面加上SAR China（中國特別行政區）（圖/台灣英文新聞）



推特將台灣列為國家（圖/台灣英文新聞）