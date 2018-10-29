紐西蘭毛利舞團率先抵台 傳統舞蹈嗨翻桃機暖身花博

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）台中世界花卉博覽會即將於11月3日隆重登場，屆時將在水湳舉行盛大的開幕晚會，邀請國內37個表演團體，以及大洋洲紐西蘭毛利舞團、非洲辛巴威舞團、歐洲西班牙佛朗明哥舞團及南美洲巴西森巴舞團等國際高水準表演團隊。

其中，紐西蘭毛利舞團今（29）日上午率先抵台，以傳統獻禮舞蹈嗨翻桃園機場，市長林佳龍也組團迎接，向國際嘉賓表達最熱情的歡迎。

開幕晚會表演團體「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」(Whangara Mai Tawhiti)，由團長Derek Lardelli率領四十幾人的團隊今日上午抵台，市長林佳龍一行人，帶著花博吉祥物的石虎家族「樂虎」、「來虎」前往桃園機場接機，並獻上台中盛產的文心蘭、知名太陽餅和花博紀念品，代表台中市民歡迎遠道而來的國際嘉賓。

毛利傳統舞蹈團長Derek Lardelli表示，這是他們首度到台灣表演，毛利人與台灣原住民擁有相同的祖先，希望為大家帶來傳統舞蹈表演，傳遞毛利的三千年歷史，也再次連結雙方的原民文化特色。

此次邀請的毛利舞蹈團Whangara Mai Tawhiti，是紐西蘭Te Matatini音樂節2017年的冠軍，並是紐西蘭全國性組織，每兩年都會舉辦一場同名文化節，為全世界表演者最受期待的活動之一，深具國際代表性。