好消息！國一女公費HPV疫苗 12月中開打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）子宮頸癌為國人女性癌症死亡原因第七位，醫學研究證實感染人類乳突病毒(Human papillomavirus, HPV)是導致子宮頸癌的主因。面對子宮頸癌的威脅，國健署於12月中旬將全面補助國一女生免費接種HPV疫苗。國健署特別邀請臺大醫院小兒部主任黃立民醫師、志玲姊姊與衛福部部長陳時中一同號召，讓社會大眾更加瞭解HPV疫苗，喚起民眾對子宮頸癌防治的重視。

陳時中表示，目前全世界已有91個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，我國也於今年度將HPV疫苗完成採購，預計12月中旬即可配送至縣市提供107學年度國一女生接種服務，期待全國10萬名女學生都能從今年起得到這份特別的保護！

黃立民指出，HPV疫苗依據世界衛生組織(WHO)、美國食品藥品管理局(FDA)、及美國疾病管制中心(CDC)的監測結果顯示「HPV疫苗具安全性」，接種HPV疫苗的「保護力」可以預防超過七成子宮頸癌的發生。

為維護民眾權益及健康，國健署希望家長及學生先瞭解再決定是否接種，因此在接種前會主動提供HPV疫苗簡介、效益及保護力等資訊，提醒仿單所列副作用及接種應注意事項等訊息；如確定同意接種，於接種當日，由醫師評估身體狀況後才進行接種；接種後，須於原場所觀察30分鐘再離開，如產生不良反應將立即提供妥適之處置及治療。

陳時中提醒民眾，接種HPV疫苗前若有特殊健康狀況（發燒、懷孕等）及個人過敏史均須事先告知接種醫師，以利醫師接種前完整正確的評估。有關HPV疫苗的相關資訊，民眾可參閱衛生福利部國民健康署網站查詢。

陳時中與志玲姊姊共同呼籲，接種HPV疫苗雖可預防子宮頸癌的發生，平時仍需注意安全性行為，以及30歲以後定期子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。疫苗預防及抹片篩檢比病後治療更加重要，女性的健康可以自己掌握，讓我們共同攜手、一同寶貝您的未來。