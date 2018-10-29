30年前曾預知中國輝煌... 知名哈佛學者：政經日益複雜奇蹟或將隕落！

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）曾經在1990年代初出書預言中國崛起走向強國之路的哈佛學者William Overholt博士，日前在香港中文大學出席研討會，發表對中國模式的最新觀察，也一改數十年來的樂觀，認為中國改革稍不慎就可能就此殞落。

BBC報導，William Overholt博士在1990年代初出版《中國的崛起：經濟改革正在如何造就一個超級強國》，書中預言經濟改革將把中國帶向強國之林。當時該書出版後還引起巨大的爭議，不僅學界不認同，媒體也嗤之以鼻而不太給予關注。然而，之後近30年中國經濟增長印證他的預言，也讓他聲名大躁。

他之所以預言中國90年代之後的經濟成功，在於他觀察到鄧小平和朱鎔基對亞洲模式的模仿。此外中國也創新出經濟開發區和「一國兩制」等靈活而有利於經濟的政策。

不過，中國近年國內政治經濟氣氛有了很大轉變，也因此讓作者有了不同看法。

報導指出，William Overholt博士在香港中文大學一研討會上，含蓄地表示中國模式處於一個分水嶺，面對日益複雜的經濟和政治，改革不慎，中國奇蹟或將就此隕落。他認為，危機的解決有賴於進化成一個更市場化的經濟體，才能保持成功。

William Overholt博士新書《中國成功的危機》（China's Crisis of Success）指出二個中國面臨的問題：改革實施起來比想像中困難得多；愈發複雜的經濟背後，是同樣複雜的政治。

書中他提到習近平上台後的反腐運動成為打擊利益集團的手段，副作用是官員變得畏首畏腳，而他們卻是經濟改革的實施者，由於害怕被政敵指控腐敗，官員只好不作為；而習近平第二個任期下，習透過打貪方式鞏固自己的權力，不過鬥爭是非常激烈的，甚至有官員告知他「北京的氣氛是，不是你死，就是我亡」。

William Overholt博士言道，這麼做，使中國坐在一個政治壓力的沸騰水壺上，可能一時管用，但不會永遠管用。所以中國模式要能夠走下去，政治改革一定得發生。