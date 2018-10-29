白玉蘿蔔文創市集　高雄美濃多元登場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）高市客委會攜手在地工藝創作者，以「蘿蔔」為主題舉辦市集「蘿蔔瑪奇特」，將於11月4日、10日和11日美濃登場，以蘿蔔創意產品、美食攤位、工作坊及表演，邀請大家一同享受當地悠哉生活。

高市客委會表示，微涼秋冬，正是美濃一年一度的白玉蘿蔔盛產季。客委員會輔導店家攜手在地工藝創作者，以及南部知名手作者，由「蘿蔔」為主題發想進行創作，像是老蘿蔔雞湯、蘿蔔絲月餅等，或是搭配在地農產的野蓮水餃、地瓜雞蛋糕等，將於11月初在涼風與輕音樂的相伴下，舉辦「蘿蔔瑪奇特」文創市集，並推出抽獎活動。



美濃啖糕堂 是一間結合在地食材，如美濃147號米、橙蜜蕃茄及南瓜、野蓮等，製作麵包及伴手禮之文創商家，是美濃相當具代表性的文創美食商家。（圖/美濃文創中心臉書）

「蘿蔔瑪奇特」活動將於11月4日、10日和11日的高雄市美濃文創中心廣場登場，3個場次皆舉辦系列活動，現場除了規劃拔蘿蔔活動，還可以逛文創市集、現場手作體驗、享受竹頭背客家八音團帶來的音樂表演、「美濃少年偵察團」電影放映會、適合親子的「拔啊，拔啊，拔蘿蔔！」繪本故事屋，並透過簡單的材料及工具，做出屬於自己獨一無二的蘿蔔棒棒手工書。



鹿米竹工坊以懷著資源永續的理念創作出竹編生活實用小物，現場除了有精緻而典雅的竹藝品外，可報名竹編DIY，感受竹藝品獨特的手作溫度。（圖/美濃文創中心臉書）



濃夫生活-喜樂屋檸檬手作坊主要販售新鮮有機檸檬作成的甜食飲品及手作加工品，如檸檬清潔劑、野蓮水餃、特餐等。店鋪保留老屋樣貌和原木設計，將於11月4日舉辦「檸檬醋DIY」工作坊，材料費酌收100元。（圖/美濃文創中心臉書）



趣美濃-冰紛文創展售包括劉文嵐早年出國擺攤，所結交國內外創作者的手工商品，如新加坡的手縫書、澳門的手工香薰蠟燭、苗栗的黃銅創作等，將於11月10日舉行編繩工作坊；另有提供雪花冰搭配南部的熱帶水果「創意冰品」。（圖/美濃文創中心臉書）