傳統市場化身博物館　台日藝術家創當代「超級市場」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）由「場外」策劃的展覽「超級市場」（Supermarket），有感於傳統市場日漸式微，集結國內外5位藝術家，使用藝術創作表現對市場的另類看法，將於11月3日（六）及4日（日）在台北市八德市場舉行。

「場外」（OFF-SITE）透過策劃各領域展覽、活動、講座，積極推廣青年藝 術家創作，將於這週末展出來自台灣及日本的藝術家，以不同創作風格媒材的作品，透過不同角度思考代表台灣文化之一的「市場」。



傳統市場（圖/場外）

場外表示，本次展覽旨不在討論「藝術做為一種消費品」，或是「 affordable art」、「art is for everyone」等各種論述， 而是試圖打破常規藝術交易的場所及對象，提出關於當代藝術展示 、交易、販售、跨域合作的不同可能， 進而成為一個鼓勵嘗試與創新、包羅萬象的「超級市場 SuperMarket」。

展覽將於台北市中山區的八德市場舉行，鄰近光華商場與華山文創園區，場外表示，選址於由政府興建並營運30餘年的公有傳統市場，原有200多個以販售各類生鮮及日用品維生的攤商，隨著他們日漸凋零，無二代接手，如今，空攤管理、缺少年輕消費族群成為急需解決的問題。



開幕派對將於11月3日下午3點開始（圖/場外）

場外說明，走進市場雖僅可見零星攤商與消費者，但時間和空間彷彿靜止。藉由實地觀察與訪談紀錄，他們重新審視傳統市場在城市中的定位，試圖提出對市場的不同想像。

此次展出的5位藝術家，分別為陳漢聲、莊翔晴、莊昀、橋本央奈子、姜秉汎，使用手工絹印、電子裝置、縫紉等形式，表現對於傳統市場的新思考，將其轉化為當代的「超級市場」。

除此之外，11月4日將於明日咖啡 MOT CAFE舉行「聽. 島 - 流逝的聲音」工作坊，講者將帶領大家以舊式卡帶捕捉街頭巷角的聲音，紀錄並詮釋個人觀點。



莊翔晴 / Undomatic：取民俗故事及設計為媒介， 重新詮釋當代對材料與採集的想像。（圖/場外）



莊昀 / 迷失在便利商店：刺繡塑膠袋以及字母義大利麵， 是對消費符號的抽離與擬像再建構的觀察（圖/場外）



橋本奈央子 / 地景 - 藍：手工絹印， 是古法的新譯，亦是當代對傳統的凝視。 （圖/場外）