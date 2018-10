嘉縣拼新南向市場   前進泰國推觀光

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)為吸引東南亞遊客到嘉義旅遊,嘉義縣縣長張花冠於10月20日啟程前往泰國,展開4天的參訪行程,參加「2018泰國地區觀光推廣活動」,希望構思嘉義的觀光策略,推動新南向觀光政策。

泰國曾榮獲知名旅遊雜誌《Condé Nast》票選為旅遊景點第一名,首都曼谷更列為亞洲十大旅遊城市第一名,同時更連續三年被《Travel + Leisure》選為全球十大旅遊城市榜首。

嘉義縣縣長張花冠表示,觀光不是閉門造車,「open your mind and open your eyes」是不二心法,參訪的目的在了解泰國觀光魅力所在,以及如何打動各國觀光客的行銷手法。

「曼谷」兩字在泰文原意裡為「天使之城」,近幾年泰國的傳統飲食與醫療、設計、影音、廣告等創意,引起國際矚目,《Time》雜誌就曾以「風格之境」(Land of Styles)描述曼谷的時尚新勢力。泰國人的創意及美學,讓曼谷從老舊社區變身為「設計之都」,吸引各地遊客。

嘉義縣縣長張花冠表示,泰國一般遊客對嘉義最熟悉的就是「阿里山」,而櫻花、小火車、高山茶都是他們對嘉義的First Image,足見阿里山仍是國際觀光客的首選,而此行將強力推廣縣內最新景點,包含「太平雲梯」、「琉璃光」、「故宮南院」及「高跟鞋教堂」,希望將嘉義的美向外行銷,吸引更多國際觀光客訪嘉。