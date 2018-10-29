籲國際解除制裁 北韓期複製瑞士、新加坡成功模式

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）北韓領導人金正恩近來不斷修正路線，宣稱將以經濟治國，而高層經濟官員上周接受外媒訪問時亦強調，北韓有意以新加坡與瑞士為發展目標，並盼能加入世界金融體系、成為區域交通樞紐，只要各國放棄對北韓的「敵對」立場。

儘管南韓央行數據顯示，北韓2017年GDP衰退3.5個百分點，但北韓社會科學院（Academy of Social Sciences）資深經濟研究員Ri Ki Song上周接受《美聯社》訪問時聲稱，該國經濟其實正緩步成長，GDP已從2013年的250億美元逐步增長至2017年的307億美元。

Ri Ki Song認為，這意味著國際制裁反而使北韓經濟趨於自賴（self-reliant）導向。他透露，北韓已成功研發出一款以國產煤炭為原料的肥料，無須仰賴進口石油產品製造化肥。此外，在鋼鐵製造業上，北韓業已取得長足進展。

他藉機向國際喊話，若各國能移除對北韓的制裁，政治氛圍也有所緩和，那麼北韓很有機會能向瑞士與新加坡等國看齊。他指出，此二國缺乏能源、領土有限，卻能利用其地理位置取得最大利益。

Ri Ki Song提到，北韓位處東亞中心，居於關鍵交通樞紐，未來將致力與鄰國合作，發展運輸產業。「若能透過鐵路連結南部與西伯利亞，各國將會更樂意取道我們的陸上鐵路進行貨運，而非走水路。」

據報導，北韓已與俄國、中國及南韓互有鐵路連結，南韓總統文在寅亦公開支持兩韓鐵路盡早重啟服務。

北韓亦心心念念，盼能加入國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）等全球金融組織，如此一來，方能迎來該國亟需的發展基金與經濟專業人才。不過，前提是北韓得先進行結構性改革、擴大透明度才行。對此，Ri Ki Song不願多談，僅說北韓已公開其GDP數據，並表示「發球權已回到國際組織手上」。

平壤街景（美聯社）