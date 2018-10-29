不滿中國人大打壓學術自由 美康乃爾大學中止學術交流合作

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國長春藤名校康乃爾大學（Cornell University），日前因不滿中國人民大學打壓言論及學術自由，並懲罰支持深圳勞工權利的學生，因此中斷雙方學術合作關係，為近年來海外大學和中國大學中止合作的首例。

根據美國《金融時報》報導，康乃爾大學表示，人民大學的幾位學生因在網上支持勞工權益，聲援深圳佳士科技的工人要求組建工會的行動，而遭到人民大學懲罰。

根據《美國之音》報導，深圳佳士科技工人於7月時，發起要求組建工會的抗爭行動，引發外界廣泛關注，中國一些左派工人和大學生陸續前往深圳聲援，但在8月底時卻遭到警方強力鎮壓，抗爭工人和聲援學生都被遭警方拘留，其中4名工人面臨法律刑責。

就讀人民大學的學生楊舒涵，在搭乘火車返校途中，遭到數名自稱當地工作人員強行阻攔，連手機也被搶奪，而她隨後被學校要求休學一年。

康乃爾大學工業及勞工關係學院國際項目主任弗萊德曼（Eli Friedman）表示，人民大學在一些學生發表勞動議題相關言論後，便「採取惡劣行動」，此舉嚴重違反學術自由，人民大學如不准許學生談論勞工問題，雙方合作研究就無繼續的可能。

康乃爾大學也嚴正呼籲，海外各大學應重新審慎評估與中國大學的合作情況。