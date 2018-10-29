研究證實　生活在亞洲大陸的老虎有6種

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由國際自然保護聯盟列為受威脅的物種「Panthera tigris」虎屬，經由國際遺傳學家組成的研究團隊證實在亞洲大陸確實共有6種老虎生活，而不是之前說的5種，而這一發現將有助於老虎的保育計畫。

法媒《時報》(Le Temps)報導，世界自然基金會(World Wildlife Fund)表示，有近97%生活在野外的老虎在一個世紀中消失。自20世紀初開始，老虎的數量從10萬隻銳減到今日少於4千隻，而威脅牠們的存續的主因正是來自人類。

法國國立自然史博物館(Muséum national d'histoire naturelle）的教授Géraldine Veron表示，這些老虎因為人類擴建土地，將森林濫墾濫伐使得其棲息地縮減，同時降低了牠們的食物來源。當然，還有盜獵問題。由於亞種的數量對於老虎的保護策略非常重要，國際遺傳學家組成的研究團隊針對象徵亞洲不同地區的老虎，無論是在野外與動物園，共計32隻進行基因研究，並重構了牠們的歷史演變、遷徙路線還有牠們對於不同場域的適應能力。

在2004年時，當時中國的科學家就指出有6種老虎，但到了2015年時，其他研究人員卻認為少於這個數字。經由國際研究團隊透過分子遺傳學證據的證明，亞洲代表性老虎有6個亞種，分別是瀕危東北虎(Panthera tigris altaica)、野外絕滅華南虎(Panthera tigris amoyensis)、瀕危孟加拉虎 (Panthera tigris tigris)、瀕危印度支那虎(Panthera tigris corbetti)、瀕危馬來亞虎(Panthera tigris jacksoni)、極危蘇門答臘虎(Panthera tigris sumatrae)，新研究報告已經刊登在本(10)月25日的《當代生物學》(Current Biology)。

另外，透過現代遺傳科技，研究人員在6個亞種名單中還額外列入已經絕滅的3種老虎，分別是爪哇虎(Panthera tigris sondaica)、峇里虎(Panthera tigris balica)、與裏海虎又稱波斯虎(Panthera tigris virgata)。

研究人員說，根據在中國北部與印尼發現的出土化石，老虎的歷史可追溯到200萬年前。然而，根據老虎的遺傳分析資料卻只能回溯到10萬年前。這份研究主要傳達的，正式經由演化過程，每一種老虎都不相似，「如果可能的話，不要將不同的亞種研究混為一談，因為它們證明了自然的力量，長期進化的成果，分歧和適應性」，因此要尊重牠們的獨特性。