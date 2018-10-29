運動提升免疫系統 有效減緩乾癬病灶的擴大

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內約有近一萬名中、重度的乾癬患者，研究指出，乾癬不只是皮膚病,易合併肥胖、高血壓、糖尿病、心臟衰竭、憂鬱症等的機率會比一般人高。臺中榮民總醫院皮膚科陳怡如主任表示，過去，乾癬因病灶反覆的發作，臨床很多患者會放棄治療或是僅追求不痛、不癢、不掉屑。然而，隨著醫學的進步，呼籲乾癬患者千萬不要輕易放棄希望。

臺中榮總皮膚科邱乾善醫師表示，乾癬不會傳染，但是乾癬紅、癢、脫屑的病灶為患者的生活增添許多困擾，國內調查發現，近7成乾癬患者因病灶影響外觀而感到困擾，逾8成穿衣選擇受限。

而國外研究更也指出，近8成乾癬病灶會出現在頭皮，頭皮乾癬相較於其他患部更無法用衣物遮掩，嚴重地影響患者外觀。因此，導致很多患者常因頭皮病灶足不出戶。

乾癬不會傳染，是一種慢性免疫疾病，因治療過程長、病灶不時反覆發作，是一個需要被長期正確控制的疾病。（臺中榮民總醫院提供）

此外，國內調查也發現，超過2成患者表示曾使用過民俗療法。對此，邱乾善醫師表示，臨床遇到很多患者因聽信錯誤的偏方、傳統療法，導致錯失治療時機，使病灶更加嚴重。醫師呼籲，乾癬患者切勿迷信偏方，以現在的醫學發展，乾癬患者只要尋求正規治療，都有機會能控制好疾病。

除了外觀的病灶，乾癬更為患者帶來心理的負擔。根據國外乾癬患者調查顯示，高達62%乾癬患者曾因疾病感到沮喪與憂鬱，不僅是明顯可辨的病灶所固有的心理影響，或者因病灶所產生的情緒，如社交焦慮、低自信等 。

臺中榮總復健科復健技術組 陳彥文主任表示，乾癬與免疫功能息息相關，運動能能提升免疫功能，並能有效降低抑鬱並釋放內心壓力，減緩乾癬病灶的擴大。運動兩大建議:肢體關節活動伸展與心肺(有氧)運動。建議病友一次運動時間至少30分鐘，一週應該至少150分鐘的中等強度運動(有點喘的程度)，這樣的訓練，對於乾癬超重的人來說，僅減掉5％的體重就可以減輕症狀的嚴重程度。

陳怡如主任說明，除運動的輔助外，現有治療之生物製劑因應抑制不同的發炎因子，患者只要積極治療，都有機會能得到得到良好的治療成果。陳怡如主任更提醒，乾癬的終極治療目標應放眼於早期、持續治療，以期獲得更好的生活品質。