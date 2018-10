【快訊更新】印尼獅子航空客機墜海　188人生死未卜

更新時間: 2018/10/29 12:36 發稿時間: 2018/10/29 10:48

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)印尼官員剛剛在記者會中指出,失事客機上共載有188人。其中包括178名大人,3名嬰孩。另外有2名駕駛員及5名空服員。目前還不清楚,是否有人生還。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波(Sutopo Purwo Nugroho)在推特po出多張在海上發現的殘骸及私人物品照片(如下圖) ,讓人擔心機上乘員恐怕凶多吉少。

台灣駐印尼代表處初步查證,機上188名乘客(含機組人員)並無我國籍旅客在內。印尼當局目前仍在瞭解失聯原因並追蹤班機下落。

我政府已透過駐印尼代表處向印尼政府表達對本案之關切,並將續與印尼民航機關及航空公司聯繫確認,持續關注本案相關進展。

Lion Air flight missing after scheduled take off from Jakarta - more at https://t.co/rOmYPZVmm8

SCREENSHOT: Twitter/Sutopo Purwo Nugroho, Crisis Center Penanganan Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610



