【快訊更新】印尼獅子航空客機墜海　188人生死未卜

更新時間: 2018/10/29 12:36 發稿時間: 2018/10/29 10:48

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）印尼官員剛剛在記者會中指出，失事客機上共載有188人。其中包括178名大人，3名嬰孩。另外有2名駕駛員及5名空服員。目前還不清楚，是否有人生還。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在推特po出多張在海上發現的殘骸及私人物品照片(如下圖) ，讓人擔心機上乘員恐怕凶多吉少。

台灣駐印尼代表處初步查證，機上188名乘客(含機組人員)並無我國籍旅客在內。印尼當局目前仍在瞭解失聯原因並追蹤班機下落。

我政府已透過駐印尼代表處向印尼政府表達對本案之關切，並將續與印尼民航機關及航空公司聯繫確認，持續關注本案相關進展。

Lion Air flight missing after scheduled take off from Jakarta - more at https://t.co/rOmYPZVmm8

SCREENSHOT: Twitter/Sutopo Purwo Nugroho, Crisis Center Penanganan Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610



A Lion Air Boeing 737 with 188 passengers on board, has crashed into the sea ... pic.twitter.com/VwXGvmDqJ2 — The Thaiger (@phuketgazette) October 29, 2018

以下是稍早報導

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）最新外電報導，印尼廉航獅子航空（Lion Air）一架客機，從雅加達起飛後僅13分鐘，就從雷達螢幕消失。印尼官員表示，確認客機已經墜落海中。

這架國內線客機今（29)日早上大約6時半(台灣7時半)起飛，原訂從雅加達飛往邦加-勿里洞省的檳港(Pangkal Pinang，又稱邦加檳港)。

這架編號 JT-610的波音737 MAX 8 客機，通常最多可載210名乘客，至於失事客機上的人數目前並不清楚。救援工作已經展開。

家屬聽到消息後，悲傷不已。美聯社