巴西總統大選結果揭曉 極右派「巴西川普」當選了！

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）巴西昨（28）日舉行總統大選，有「巴西川普」之稱的極右派候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），贏得壓倒性勝利，順利當選巴西總統。

Obrigado pela confiança! Vamos juntos mudar o Brasil! pic.twitter.com/eeAdr0dc13 — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 2018年10月28日

根據《BBC》報導，在已經開出的94%選票中，波索納洛以55%的得票率，完勝勞工黨對手哈達德（Fernando Haddad）的45%。

波索納洛的選前承諾包括打擊政府的貪污腐敗和高犯罪率。

事實上，這場選戰充滿了嚴重分歧，雙方陣營都宣稱，如對方當選，將造成巴西毀滅。

波索納洛的勝利，象徵著其國內極右派勢力的崛起，而這個拉丁美洲最大的民主國家自2003年至2016年，都是由左派的勞工黨當政。

波索納洛相信10%的得票率差距，顯示出巴西選民支持他所倡導的法治、秩序和家庭價值。

波索納洛長期反對中國巨額投資，且與台灣關係友好，這樣的選舉結果恐怕非北京政府所樂見。

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