交通部政次張政源　曾為台鐵人、學經歷佳接任台鐵局長

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）21日宜蘭新馬車站普悠瑪出軌事故帶來重大傷亡後第五天，台鐵局長鹿潔身請辭獲准，事發後第八天，行政院宣布由交通部政務次長張政源接任。

行政院今（29）日發布新聞稿表示，台鐵的改革勢在必行，而為了展現改革的決心，新任交通部台灣鐵路管理局局長，由現任交通部政務次長張政源接任。張政源由台鐵基層出身，歷任不同單位，皆表現優異，有台鐵的經驗，卻沒有台鐵的包袱，現在更以次長級的高度，回到台鐵來興利除弊，完成台鐵徹底改革的重大任務。

行政院表示，交通部在任命過程中，曾考慮是否能讓張次長以政次職務兼任台鐵局長，而經瞭解後與現今人事法規不符，但張次長本人不計個人職等與薪給上的犧牲，仍慨然辭去政務次長一職，接任台鐵局長。張政鴻表示感謝台鐵的栽培，在台鐵面臨改革的當下，願與台鐵同仁共同承擔，出任台鐵局長。行政院感謝他的承擔與使命感，也期待台鐵改革能順利落實，無負人民殷切期盼。

新任台鐵局長張政源為交通大學交通運輸研究所博士，於民國76年至80年任台灣鐵路管理局台北站站長，也曾任台灣省政府交通處旅遊局局長、交通部觀光局專門委員駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、台南市政府交通局局長、台南市副市長等職務，資歷豐富亮麗。

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