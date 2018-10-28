對台灣印象好 德駐台代表愛逛夜市嚐小吃

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）新任德國駐台代表王子陶表示，對台灣有很好的印象，台灣是自由民主的社會，台灣與歐洲也享有共同價值；他說，來到台灣後，很喜歡逛夜市，品嚐各式小吃，最愛的是炸魷魚。

7月底來台就職的德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）接受中央社記者專訪，談到對台灣的印象時，他笑著表示，對台灣有很好的印象，感覺是住在一個自由、開放的社會；27日舉行的同志遊行也顯示台灣社會的開放。

「我很喜歡台灣」，59歲的王子陶透露，他先前對派駐台灣的機會很有興趣，曾向周遭有到過台灣的人打聽有關台灣的事情，聽到的都是正面的評價，就覺得來台灣是不錯的機會，「我很幸運能得到這個職位」。

過去幾個月來，王子陶還沒有太多機會走訪台灣各地，不過，他說，先前有到基隆旅遊，北海岸的風景很美，未來也計畫走訪更多不同的城市。

談到台灣的食物，王子陶表示，他很喜歡逛夜市，品嚐各式各樣小吃。到目前為止，他最喜歡的是饒河夜市，嚐過的美食中，最喜歡的小吃是炸魷魚。

至於讓許多外國人士望而卻步的台灣美食臭豆腐，王子陶說，在別人推薦下，他曾吃過一次，吃過之後覺得「吃一次就夠了」。

在派駐台灣約4年的任期裡，王子陶表示，他希望繼續強化台灣和德國之間的良好關係，包括進一步促進人民之間的往來、教育、經濟合作，特別是在高科技、能源方面的合作。他也期盼能鼓勵更多台灣學生到德國唸書。

另外，台德之間文化交流密切，德國也是明年台北國際書展的主題國。王子陶說，很高興德國被選為台北書展主題國，屆時將有13位德國作家出席活動，包括知名作家希拉克（Ferdinand von Schirach）、旅台德國作家施益堅（Stephan Thome）等。

根據德國在台協會網站資訊，王子陶上個職位是德國駐孟加拉大使。他過去曾任德國外交部外貿科主任、德國國防部策略與駐外維和隊的外交部特派資深政策顧問、德國駐澳洲公使、德國駐上海總領事館經濟組組長、德國駐日本大使館政務參贊等職。（編輯：李信寬）1071028