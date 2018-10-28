東南亞電影業大放異彩   台灣導演陳彥廷走向泰國

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）看好泰國影視產業實力，26歲的台灣電影導演陳彥廷去年赴泰國學習泰文，希望尋找電影生涯的新出路。

陳彥廷身兼導演與演員兩種身份，學生時代即嶄露頭角，2014年自導自演「青親」，同時拿下2015年台灣金穗獎學生組最佳劇情片與最佳男主角，也曾參與許多國內外影展。

10月份釜山國際電影節才剛落幕，台灣首部參與2018 Link of Cine-Asia創投活動競逐的台灣作品「海的另一邊」，就是陳彥廷的作品，這部作品也獲得法國等歐陸投資方重視，拍攝完成後，進軍各大影展的可能性很高。

中央社報導，在韓國電視劇、電影席捲亞洲之際，陳彥廷把目光轉向南方的泰國，尤其當泰國近年向鄰國輸出電影、電視劇、廣告等影視娛樂，儼然也是東南亞娛樂中心，也因此為泰國孕育深厚產業實力與龐大資金流。

談起為何不到講相同語言的中國發展時，陳彥廷表示，當地資金豐沛，市場容易接近、也容易打入，自然而然，成為台灣電影人下意識的首選；但陳彥廷坦言，中國限制多，而且政策變化大，能做的題材相對有限。

相較於韓國，東南亞電影近年在國際影展也是大放異彩，蓬勃發展。

另外，陳彥廷建議政府，可以利用既有的電影產業輔導金等補助機制，推動台灣與其他國家的合作機會，例如泰國有許多與日本的合拍片，可能是日本人在泰國發生的故事，採用日本演員、但場景拉到泰國拍攝，可能擦出不同的火花，後續也能發展更多合作機會。

「台灣具有地理位置優勢，也有獨特的移工文化」，陳彥廷舉例，「這些都是可以切入、讓雙方都能有共鳴的題材」。