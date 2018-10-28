快閃主題館！臺席捲泰國旅遊新風潮　混血變裝皇后攜手知名品牌出席

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）臺北市觀光傳播局於近日在泰國 Central World 打造「百變你所未見-臺北快閃主題館」，邀集多家時下最受歡迎的臺北時尚店家及臺北市雙層觀光巴士共襄盛舉，更熱情邀約泰國民眾一同歡樂體驗臺北最夯秘境美食、最新旅遊趨勢及打卡熱點。

快閃店以「時尚潮臺北」打造 14 公尺的巨型走秀臺，並精心安排泰國知名變裝皇后 Pan Pan Narkprasert 為臺北量身訂做的主題秀，受到現場粉絲及民眾熱情歡迎並爭相拍照。本次臺北市更與中華航空與虎航共同合作，以超優惠 FUN TAIPEI 專案邀請所有泰國民眾心動不如馬上行動，展開臺北之旅。

臺北市觀光傳播局副局長陳譽馨表示，臺北每次造訪都是前所未見，在美景中，臺北有多樣化的新體驗，在美食，絕對每次都能驚艷旅客的味蕾，臺北還有著說不完的故事，從傳統到創新，循著臺北城的歷史脈絡，旅客會驚喜這城市居然將老和新，復古和時尚融合得恰到好處。她也說，本次臺北市特別選在泰國最具代表性的百貨商城，希望將臺北最新潮流的文創美食及生活體驗，原汁原味的呈現在泰國民眾的眼前，透過五感的近距離互動，引發大家對臺北的喜愛與好奇，也透過「心動、行動、傳動」，將臺北的美好深植人心，創造一來再來的實際效益。

此外，泰國旅客來臺市場持續升溫，去年全年來臺泰國旅客為 292,534 人次， 較前年 195,640 人次，成長 49.53%，非常驚人，顯示臺灣旅遊市場開始在泰國發酵。

本次泰國市場的推廣，臺北市觀光傳播局更創新邀請到當地極具知名度的變裝 皇后 Pan Pan Narkprasert 為觀光宣傳大使，Pan Pan 特別以經典曲目「大家來尬 舞 Get the Party Started」驚艷全場，長達14公尺的巨型秀臺與業者的巧妙趣味 橋段，更巧妙融入臺北芒果冰、玫瑰花冰、手沖咖啡、宮廷主題麻辣火鍋、珍珠奶 茶等，不僅粉絲尖叫聲不斷，全場更充滿歡笑與驚嘆聲。

Pan Pan 表示，當初收到這份邀請時除了興奮也覺得不可思議，因為他本身就是臺灣人，每年皆往返泰國與臺北多次，但每次來臺北都有全新的體驗與發現，尤其臺北的巷弄中，處處都是創意與文化的結合，一間看似是復古的文化茶館，卻隱藏著私廚和小酒館的多重身分，還有最愛的麻辣火鍋，除了有驚人的新鮮食材，餐廳的空間陳設更是別具巧思，此外，冬天必體驗的北投泡湯，從自然景觀的地熱谷，到不同主題的湯屋體驗，都讓人嘖嘖稱奇，就如同變裝皇后一般，是藝術與美感的百變呈現，更反映出多變的創新無極限，而臺北就讓他有同樣的感受。

不僅本次組團的眾多優質臺北業者包括郭元益、問鼎麻辣鍋、金雞母冰品、等 一個人咖啡、思慕昔、康青龍茶飲、AMBA 飯店、草山金工成為許多泰國遊客的必買清單，臺北市更趁勝追擊與中華航空公司和虎航攜手推出 FUN TAIPEI 超優 惠產品與促銷活動，邀請泰國朋友把握機會，一同探索你所未見的臺北。