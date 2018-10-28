出席全球健康論壇　陳建仁：提升新南向醫衛合作  強化防疫工作

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）陳建仁副總統今（28）日上午出席「2018 臺灣全球健康論壇」，說明我國公衛醫療的成果及參與國際醫療活動的努力，也期盼進一步在過去的合作基礎上，以「新南向醫衛合作政策」為平台，全面提升與亞太國家之間的醫衛合作與產業連結，扮演好臺灣在亞太公衛社群重要成員的角色。

同時也是國際知名流行病學家的陳建仁，今日出席活動以英文致詞，他表示作為全球公衛社群的一份子，臺灣很重視這個論壇，也感謝各國在過去14年來持續不斷的支持。今年主題「Resilience: New Challenges and Opportunities for Global Health」，全球刻正面臨人口老化、慢性疾病盛行所帶來的健康威脅及衛生照護體系衝擊，面對這些嚴峻的挑戰，建立完善的衛生醫療環境及社會福利措施，已成為包含臺灣在內的世界各國刻不容緩的優先議題。

陳建仁提到，臺灣目前面臨的公衛挑戰之一，就是高齡化社會，預計在2026年65歲以上的人口數將達到20%，並步入超高齡社會。為因應老年化社會的多元需求，我國自今年起積極推動「長照十年計畫2.0」(長照2.0)，透過公私協力、中央與地方合作的架構，建立以人為中心的整合照護體系，這些都是臺灣醫療及公衛領域強大韌性的基礎。

陳建仁表示，臺灣的全民健康保險制度舉世聞名，不但因為接近100%的納保率，更因為無論在財務表現、管理效率，或滿意度都創造出國際級的標竿，但政府並不以此為滿足，自2016年6月起，臺灣衛福部啟動多項政策，徹底排除弱勢民眾就醫障礙，同時也全面強化醫療資源不足地區的醫療服務，以進一步落實「就醫平權」的理念。

談到跨國醫療合作的部份，陳建仁指疾病傳播也是跨領域，各國應協力合作共尋解決方案，資源共享，建立跨國合作防疫網路，至於災難因變，政府曾赴美日取經，目前也正建置緊急醫療應變資訊輔助平臺，以精進區域緊急醫療應變機制來提升緊急醫療品質。

有關臺灣參與國際醫療議題，副總統提及，在蔡總統上任後，以「新南向醫衛合作政策」為平台，全面提升與亞太國家之間的醫衛合作與產業連結，落實我國分享、雙贏的定位，扮演好臺灣在亞太公衛社群重要成員的角色。他期待與會貴賓不僅能支持這個計畫，更能夠一起參與，共同提升本區域的醫療水平及人民福祉。