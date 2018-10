出席全球健康論壇　陳建仁：提升新南向醫衛合作  強化防疫工作

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)陳建仁副總統今(28)日上午出席「2018 臺灣全球健康論壇」,說明我國公衛醫療的成果及參與國際醫療活動的努力,也期盼進一步在過去的合作基礎上,以「新南向醫衛合作政策」為平台,全面提升與亞太國家之間的醫衛合作與產業連結,扮演好臺灣在亞太公衛社群重要成員的角色。

同時也是國際知名流行病學家的陳建仁,今日出席活動以英文致詞,他表示作為全球公衛社群的一份子,臺灣很重視這個論壇,也感謝各國在過去14年來持續不斷的支持。今年主題「Resilience: New Challenges and Opportunities for Global Health」,全球刻正面臨人口老化、慢性疾病盛行所帶來的健康威脅及衛生照護體系衝擊,面對這些嚴峻的挑戰,建立完善的衛生醫療環境及社會福利措施,已成為包含臺灣在內的世界各國刻不容緩的優先議題。

陳建仁提到,臺灣目前面臨的公衛挑戰之一,就是高齡化社會,預計在2026年65歲以上的人口數將達到20%,並步入超高齡社會。為因應老年化社會的多元需求,我國自今年起積極推動「長照十年計畫2.0」(長照2.0),透過公私協力、中央與地方合作的架構,建立以人為中心的整合照護體系,這些都是臺灣醫療及公衛領域強大韌性的基礎。

陳建仁表示,臺灣的全民健康保險制度舉世聞名,不但因為接近100%的納保率,更因為無論在財務表現、管理效率,或滿意度都創造出國際級的標竿,但政府並不以此為滿足,自2016年6月起,臺灣衛福部啟動多項政策,徹底排除弱勢民眾就醫障礙,同時也全面強化醫療資源不足地區的醫療服務,以進一步落實「就醫平權」的理念。

談到跨國醫療合作的部份,陳建仁指疾病傳播也是跨領域,各國應協力合作共尋解決方案,資源共享,建立跨國合作防疫網路,至於災難因變,政府曾赴美日取經,目前也正建置緊急醫療應變資訊輔助平臺,以精進區域緊急醫療應變機制來提升緊急醫療品質。

有關臺灣參與國際醫療議題,副總統提及,在蔡總統上任後,以「新南向醫衛合作政策」為平台,全面提升與亞太國家之間的醫衛合作與產業連結,落實我國分享、雙贏的定位,扮演好臺灣在亞太公衛社群重要成員的角色。他期待與會貴賓不僅能支持這個計畫,更能夠一起參與,共同提升本區域的醫療水平及人民福祉。