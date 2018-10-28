普悠瑪列車意外　總統：大刀闊斧改革台鐵到底

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）蔡英文總統今（28）日上午出席台中鐵路高架化二階段完工啓用典禮時表示，對於台鐵台鐵沉痾，政府一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。

蔡英文偕同交通部長吳宏謀、臺中市長林佳龍周日上午出席「臺中鐵路高架捷運化第二階段工程完工啟用典禮」，見證臺中火車站全面完工，還有鐵路高架捷運化第二階段，新增的5座通勤車站，也正式加入營運。

未來鐵路高架化之後，行車成本、民眾通勤時間都能節省，平交道的維修費用、地面的土地空間也都能夠釋出。估計每年省下的費用，超過46億元。而鐵路高架化釋出的土地，為臺中市創造出一條21公里長的「城市綠帶」，另也有利舊市區重新規劃發展再活化。

針對上星期普悠瑪號發生事故，蔡總統指出，最近這兩年多，臺鐵已經啟動改革，新的票務系統即將上線，今年也增補將近兩千名人力。但是面對臺鐵累積多年的問題，政府一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。

蔡總統強調，事故的發生，絕對不會只是某一個基層人員的責任，事故的調查、普悠瑪和臺鐵的總體檢，都必須徹底進行，改革到底。

蔡也指意外發生以來她和賴清德院長都已經下達指令，事故的調查、普悠瑪和臺鐵的總體檢，都必須徹底進行，全面找出臺鐵系統性的缺失，另也希望司法機關能夠釐清，有無弊案牽涉在其中。

總統強調，只有嚴肅檢討SOP、追究硬體的缺陷，把系統性的錯誤都修正，這才是保障臺鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。她也要求交通部跟臺鐵，在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為。該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也都不能少。