〈財經主筆室〉美台選舉將屆 今年還有選舉行情嗎？

即將到來的美台兩大選舉，為影響台股11月行情走勢最重要兩大因素。尤其專家認為如今國際金融環境，政治不確定因素似乎不遜於央行對金融市場方向的影響力。所以11月6日美國國會期中選舉，以及同月24日台灣九合一選舉，對美台領導人川普及蔡英文來說，同樣都是重要的「期中考試」，對股市影響同等重要。隨著選舉日逼近，投資人不安情緒作崇下，台股11月行情走勢受兩大選舉結果影響衝擊不容忽視。

美國期中選舉早已是國際矚目焦點，市場對選舉結果及影響也是眾說紛紜，可預料的是川普總統所屬的共和黨，在今年期中選舉恐怕有番苦戰，川普政府力主的減稅、擴張財政等刺激經濟成長政策恐生變，若民主黨取得國會多數優勢，可能加劇國會與白宮間的衝突對峙，引發政府關門或調查彈劾川普的紛擾，進而導致金融市場動盪，至少短期內是如此，若萬一川普領銜的共和黨同時丟失參眾兩院控制權，美股多頭潰散，牛市恐有劃下句點危機。

選前美股表現向來起起伏伏，分析師將此歸咎為不安情緒作祟，因為現任總統所屬黨派通常會在期中選舉丟席次，但過往歷史也顯示，隨著投票日將屆及選舉結束，無論開票結果如何，不確定陰霾開始消散下，美股表現將跟著好轉，但前題是選舉結果不致太差。

美國總統川普9月底在聯合國安理會說，中國一直試圖干預11月的美國期中選舉。川普說：「我們發現中國一直試圖干預即將在11月舉行的選舉，以反對我的政府。他們不想讓我、或我們贏得選舉，因為我是在貿易上挑戰中國的第一個總統。」中國是否有干預美國期中選舉，影響程度如何？成為美國這次大選的一大變數？

台灣股市投資人就像小媳婦一樣，既要擔心11月初的美國期中大選結果，還得擔心接踵而至的24日國內九合一選舉，這是民進黨執政後的首次「期中考試」，結果同樣對股市有一定的衝擊，尤其這次藍綠選情對峙激烈。為了今年選舉年的到來，執政者釋出不少利多，從年初以來即營造了不少如薪資穩定成長、失業率持續下降等經濟好轉榮景，為激勵股市從延長開放當沖、宣布推動金控合併、降低收購門檻從25%降至10%、減低合併後對金控資本適足影響等，都是希望有一個穩定股市，讓選舉能夠穩定的順利完成，未料選前受國際股災波及，台股指數跌破萬點。

「今年還有選舉行情嗎？」九合一選舉距離11月24日僅剩20餘日，各組候選人都進入最後衝刺階段，最近國際股市殺低衝高，也讓台股震盪激烈，市場不斷傳出要求國安基金進場護盤的聲音，有立委曾估算若政府真要護盤，僅四大基金就有約6000億元可動用，尤其執政黨部份縣市選情出現告急，讓投資人對選舉行情仍然有所期待！只不過11月政策護盤要比較辛苦，除了為九合一選情已草木皆兵，還得擔心美國期中選舉結果來攪局，今年為選舉護盤加倍辛苦！