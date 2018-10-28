【金音創作獎】得獎名單公布！亞洲獨立音樂祭於華山、台大體育館開唱

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）第9屆金音創作獎（Golden Indie Music Awards）已於昨（27）日台大綜合體育館落幕，並公布完整得獎名單，競賽大獎「最佳樂團獎」由無妄合作社勇奪，而「最佳專輯獎」則頒給夜貓組作品《健康歌曲》。



金音獎頒獎典禮（圖/金音創作獎）

金音創作獎頒獎典禮由唱紅〈SWAG午覺〉異鄉人，攜手樂團The Tic Tac鼓手莊雨潔主持，表演嘉賓包含RAP N' ROLL、陳建年、HUSH、蛋堡等， 眾所矚目的「最佳樂團獎」由無妄合作社以EP《逃脫時間的鎖 Escape from Freedom》拿下，將於明年發行新專輯的無妄合作社表示，他們會帶來更好的演出和作品，繼續在荒蕪的世代找到出口。



頒獎典禮上由黃玠、阿爆（阿仍仍）頒發「最佳民謠單曲獎」、「最佳民謠專輯獎」（圖/金音創作獎）

另外，「最佳專輯獎」則由嘻哈雙人組合夜貓組（Leo王+春艷）以《健康歌曲》抱走，他們上台時更即興演唱，炒熱氣氛；「最佳創作歌手獎」由邱比以《大放 SPLENDOR》拿下；「最佳新人（團）獎」則頒發給告五人的《迷霧之子》。

在錄音室錄製音樂，跟在現場演出完全是兩回事，因此，金音獎也特設「最佳現場演出獎」，頒發給臨危不亂，現場演出精彩的樂團，今年由「血肉果汁機」一舉奪得。

除此之外，其他分類獎項得獎者則包含，「最佳搖滾專輯獎」：拍謝少年《兄弟沒夢不應該》；「最佳嘻哈專輯獎」：《呂士軒 Trout Fresh 誤入奇途》；「最佳民謠單曲獎」：老王樂隊《補習班的門口高掛我的黑白照片》；「最佳電音單曲獎」：3R2《Undergrounds of Taipei》，完整名單請上KKBOX查詢。

評審團則由陳珊妮領軍，由國內外幕前幕後的專業音樂推手組成，完成評選重任。陳珊妮強調，今年評審制度較往年不同，期許藉由匯集不同的音樂觀點，讓金音獎走得更大膽、更前面。

主辦單位表示，金音創作獎旨在獎勵台灣優秀音樂創作人才，發展台灣多元音樂類型。 邁入第9個年度的金音創作獎，於今（2018）年轉型升級成金音GIMA系列活動，除將擴大規模、邀請各國嘉賓進行金音創作獎頒獎典禮外，更舉辦來自亞洲國內外，超過50組音樂人參與，橫跨台北、高雄兩大城市、為期兩週的音樂盛事「Asia Rolling Music Festival」，藉此機會邀請擁有豐富多元創作的各國音樂人共聚一堂，展現屬於亞洲獨特的音樂風貌與創作精神。

Asia Rolling Music Festival｜GIMA來鬆音樂祭已於今（28）日早上11點的華山1914文創園區，以及下午2點的台大綜合體育館登場，皆將表演至晚間9點結束，此為免費入場，全區站位，表演樂團包含閃靈、好樂團、莉莉周她說、老王樂隊、守夜人等。



華山1914文創園區節目單（圖/金音創作獎）



台大綜合體育館節目單（圖/金音創作獎）