加泰獨立公投一週年 獨派領袖將組流亡政府

（中央社巴塞隆納27日綜合外電報導）加泰隆尼亞去年舉辦獨立公投，使西班牙一度面臨分裂。如今一年過去，流亡海外的前加泰自治區主席普伊格蒙特今天另組新政黨，近日也將宣布成立類似流亡政府的組織。

這個名為「訴求」（The Call，暫譯）的新政黨今天晚上舉行成立大會，藉此紀念分離運動一週年，但獨派盟友中，有人苦蹲西班牙監獄，也有人傾向採取更溫和的政治途徑，「訴求」恐難贏得高支持率。

這場成立大會在加泰隆尼亞中部挺獨派的小鎮曼雷沙（Manresa）登場，此地靠近若干獨派領袖遭關押的監獄。

普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的支持者特地架起巨型螢幕轉播他的演說，談到新政黨時，人在布魯塞爾的普伊格蒙特說：「一年前，無論當時的條件及情況如何，我們決定繼續奮鬥，我們將致力建設更好的國家，一個共和國。」

他也提到獨派陣營內的分歧，對此，他堅持應「團結向前邁進」，而非劃清責任。

然而，普伊格蒙特的前盟友中，許多人採取更為溫和務實的立場，拒絕加入新政黨。

加泰自治區現任主席托拉（Quim Torra）在電視轉播的演說中，也致詞紀念去年10月27日宣布獨立之日，他憂心忡忡地說：「走回頭路並非選項。」

加泰隆尼亞宣布獨立使西班牙陷入政治動盪，中央政府因此將普伊格蒙特革職、解散當地議會並直接接管這個富裕的東北地區。普伊格蒙特則逃往比利時。

為力振外界對獨立運動的支持，普伊格蒙特將在未來幾天內提出「共和國議會」，即類似在比利時成立流亡政府的構思。

「訴求」也在一段影片中說道：「我們不是說夢，我們談的是現實，我們談的是加泰隆尼亞共和國。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1071028