為愛台來！新住民化身民族聲樂家　美妙嗓音感動眾人

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國籍新住民李采恩為愛嫁至台灣，有廣州星海音樂學院民族聲樂碩士學歷的她，從瀋陽嫁作台灣婦，從注音輸入法開始學起，將自己歸零，意外成為用獨一無二的歌聲感化人心的聲樂家。

移民署台北市服務站主任黃齡玉，近日邀請李采恩於新住民家庭教育課程中，擔任客座講師分享在台奮鬥故事。

黃齡玉表示，她是在「海峽兩岸文化藝術團」歡慶母親節的表演活動中，認識了李采恩，被她的歌聲所感動，至今令人印象深刻，之後她舉辦個人民族聲樂演唱會，將近５百人的演藝廳座無虛席，充滿民族文化的嘹亮嗓音獲得了滿堂彩，因此力邀她前來上課分享。

李采恩分享來台11年的生活點滴，她建議新住民的姊妹，調整好自己的心態重新出發，將自己歸零，讓自己接受並融入新事物。她從注音輸入法開始學起，吃了很多苦，從頭來過，從各級學校、就業服務處到里長伯辦公室，她四處碰壁，又灰心又失望，只因為憑著她的學歷，就是找不到工作。

調整好自己的心態後的李采恩替自己加油打氣，接到的第一份工作是藝術行政，雖然只是個類似助手的角色，她開始學起，畫表格、作簡報、聯繫表演場等瑣碎的工作，卻意外的打開她的人際網絡，擴大了她的生活圈，她才意識到，自己初來乍到自識過高，失去了學習及成長的機會，讓自己差點兒走不出去。

李采恩說明，後來她一邊工作一邊報考台灣藝術大學的中國音樂學系，成為在職研究生。台灣人對民族聲樂幾乎沒有什麼了解，畢業以後可能很難找到出路，但她不悲觀，前年6月，她參與成立海峽兩岸婚姻家庭子女藝術團推廣民族聲樂。

如今，李采恩也圓了自己的夢，開設了屬於自己的工作室，取名「采藝」，意思是「拾取（采）最美好的（藝）東西再分享給你」，透過歌唱、鋼琴、舞蹈，多元藝術文化的交流，盼望自己能更融入臺灣這個她所鍾愛的第二個家，從社區輻射出去，讓更多人感受到愉悅及幸福。