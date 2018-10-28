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大支、熊仔、Flowsik現身嘻哈故宮　時尚新秀跨界大玩創意

「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」積極發揮跨界精神，將故宮的文化資產注入一股潮流新生命

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/10/28 12:58
「嘻哈故宮」活動串連時尚設計、音樂以及舞蹈新秀（圖/嘻哈故宮）

「嘻哈故宮」活動串連時尚設計、音樂以及舞蹈新秀（圖/嘻哈故宮）

（台灣英文新聞/劉怡均 嘉義採訪報導）國立故宮博物院攜手中華文化總會，規劃「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」跨界文化展演已於昨（27）晚登場，邀請由嘻哈歌手大支領軍，聯合新生代設計師使用故宮文物設計的時裝，展開結合饒舌、舞蹈、時尚走秀的絢麗表演，嗨翻故宮南院，全程的直播破2萬收看人次。

「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」積極發揮跨界精神，由嘻哈歌手大支、Flowsik、熊仔進行饒舌音樂演出，身著躍上國際時尚舞台的新銳設計師簡國彥、Daniel Wong、周裕穎、林果等人以故宮文物為發想的服裝設計作品，將故宮的文化資產注入一股潮流新生命。周六夜歌手與表演者把文物圖像穿上身的服裝設計，加上精彩的舞蹈特技表演，讓現場驚呼聲及掌聲不斷。


嘻哈故宮邀請歌手Flowsik、大支、熊仔演出（圖/嘻哈故宮）


宣傳海報邀請名人站台（圖/台灣英文新聞）

此次，故宮與文總共同主辦的「嘻哈故宮」，由黃子佼擔任創意策劃，嘻哈歌手大支為音樂策劃，藝術家陳怡潔負責藝術策劃，ELLE總編輯盧淑芬則任時尚策劃一角。

值得一提的是，擔任藝術策劃陳怡潔邀請舞蹈家陳映慈合作，結合走秀展演設計舞蹈演出，陳映慈表示在她的眼中，故宮向來有種唯美的距離感，傳承歷史、典藏文物，這次透過活動結合現代舞與嘻哈，她邀請曾共事過的26位表演者，範圍橫跨現代舞、流行街舞、馬戲團特技表演等，以他們各自的專長詮釋嘻哈元素。


舞者身穿設計師訂製服，走秀至主舞台與歌手齊表演（圖/台灣英文新聞）

重頭戲來了！嘻哈歌手以及設計師一對一組隊，各自呈現使用故宮文物為靈感的動態平面視覺以及服裝設計，搭配組合分別為簡國彥×DJ、Daniel Wong×大支、周裕穎×Flowsik、林果×熊仔，各自詮釋來自故宮OPEN DATA資料庫裡，較為人所知的經典之作。

簡國彥×DJ 傳達故宮嘻哈精神開場


設計師簡國彥（中）以「龍藏經」為設計素材，設計主持人（左）以及舞蹈家陳映慈（右）服裝（圖/嘻哈故宮）

開場表演由時裝設計師簡國彥，搭配DJ呈現的嘻哈音樂揭開序幕，簡國彥認為，嘻哈元素在於混合，因此將故宮典藏「龍藏經」經衣上的龍紋，點綴於黑色襯底鑲金屬邊的設計服，以黑金時尚襯托簡單俐落風格。

Daniel Wong×大支 真實故宮演繹傳世經典「龍藏經」


大支與Daniel Wong合作（圖/嘻哈故宮）


擅長運用大膽印花設計的Daniel Wong，與台灣知名嘻哈饒舌歌手大支，共同演繹真實故宮的經典「龍藏經」。（圖/嘻哈故宮）

服裝設計同樣取材「龍藏經」的Daniel Wong表示，融合經頁外層蓮花、白螺、寶傘、雙魚等描金八吉祥紋，並選用嘻哈文化常見的牛仔布對應「龍藏經」特製的深藍磁青箋，創造視覺強烈的現代風格。

周裕穎×Flowsik 另類詮釋狂草「自敘帖」


Flowsik演繹懷素狂草「自敘帖」（圖/嘻哈故宮）


舞團帶來特技表演（圖/台灣英文新聞）


Flowsik與周裕穎合作（圖/嘻哈故宮）

時裝設計師周裕穎曾三度登上紐約時裝週，也是台灣唯一位列官方紐約時裝週的本土設計師品牌。

此次跨界文化展演，搭配有「低音砲」之稱的韓裔美籍嘻哈歌手Flowsik磁性嗓音，加上舞團特技表演，另類詮釋故宮狂草名作「自敘帖」。

第5次來到台灣的韓國嘻哈歌手Flowsik表示，很驕傲能夠前來演出，而且新舊融合是很有趣也很棒的IDEA，能夠在這裡做這件事很棒，這次的演出是很棒的經驗。

林果×熊仔 塗鴉展現「玉人與熊」童趣興味


熊仔演出（圖/嘻哈故宮）


插畫家出身的時裝設計師林果，聯手熊仔，以精巧可愛的故宮珍玩表現「自由故宮」主題。（圖/嘻哈故宮）

林果表示，取材自宋代「墨玉貓」、清代「玉人與熊」等精巧可愛的故宮珍玩，他們不僅質地細緻溫潤予人暖心氛圍，其表情形態亦刻劃得逗趣寫實，正適合以街頭塗鴉筆觸展現童趣興味，率性表達新世代的自我態度。

當紅嘻哈歌手熊仔於表演結束後，他心情激動的表示，真的沒有想到能夠和故宮一起合作這樣創新的演出，也是自己最大的突破。


「嘻哈故宮」為一場結合時尚、音樂、舞蹈的藝術文化饗宴（圖/台灣英文新聞）

另外，活動現場嘉賓雲集，包含副總統陳建仁、故宮院長陳其南、副院長李靜慧、前院長林正儀、中華文化總會林錦昌秘書長、文化部次長蕭宗煌、嘉義縣李明岳副縣長等共襄盛舉，一起與新世代交流。


副總統陳建仁表示，「嘻哈故宮」創造政府開放資料創新應用的成功典範。（圖/嘻哈故宮）

副總統陳建仁致詞表示，台灣擁有豐富多元的文化底蘊的美麗寶島，厚植台灣文化力是政府一路走來始終堅持的方向。同時，故宮南院是一顆座落於嘉南平原的璀璨明珠，肩負著平衡南北城鄉文化發展的使命。

陳建仁表示，今夜「嘻哈故宮」跨界文化展演，首次將故宮OPEN DATA資料庫文物圖像，翻轉創新為當代潮流時尚走秀、嘻哈自由音樂與奇幻建築光雕，不僅讓台灣驕傲的故宮文物為全民共享，提供民眾親近文物的途徑，也讓獨特的故宮美學為台灣文化產業加值，創造政府開放資料創新應用的成功典範。
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