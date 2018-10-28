台北國際藝博會創銷售佳績　首日朝聖人潮破10萬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）近日已於世貿開幕的2018 台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI），開展首日參觀人潮高達12,000人，且多家國內外畫廊也創下亮眼的銷售成績，展覽將於明（29）日結束。

第25屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）已於近日正式對外開放參觀，開展首日即創下好成績，湧入參觀人流高達12,000人，主辦單位表示今年擴大為全區的規模，呈現世貿一館的完整樣貌，流暢的參觀動線、舒適開闊的賞畫空間、烘托著各畫廊與特展區的用心。



開幕首日即吸引12,000人次朝聖（圖/台北國際藝術博覽會）

貴賓預展與開幕日兩天，吸引許多商界與政界重要人士蒞臨觀賞，包括台積電文教基金會董事長張淑芬、台塑集團副總裁王瑞華、立法院副院長蔡其昌、國藝會董事長林曼麗、公廣集團董事長陳郁秀、新加坡藏家施學榮等。

除此之外，演藝圈以及時尚圈的知名人士也也紛紛到場支持，並稱許 2018的ART TAIPEI呈現出與往年不同的開闊視野，例如，甫摘下2018年海參崴國際影展影帝的黃仲崑、黃子佼、林俊傑、梁正群、丁春誠、另外還有兼具藝術家身分的郭彥甫、哈潑時尚 Harper's Bazaar 總編廖秀哖等。



香格納畫廊（ShanghART Gallery）已售出9成作品（圖/台北國際藝術博覽會）

國際畫廊銷售創下多項佳績，香格納畫廊銷售已高達九成；JPS畫廊所帶作品受藝人林俊傑相中；白石畫廊力推的小松美羽旋風完售；新加坡Redsea 畫廊甫開展即售出玻璃雕塑藝術家Ben Young作品；3812畫廊售出八大響馬之一的蕭勤作品三件，及星星畫會的創始人之一曲磊磊作品《愛的時空》由英國倫敦皇朝餐飲集團購藏。

台灣畫廊的也不遑多讓，敦煌畫廊已開出千萬佳績，售出周春芽及魏禎宏的作品；尊彩藝術中心展出現代水墨女性藝術家翹楚李重重的數件受到購藏、黃頤勝與傅浩軒作品完售；名山藝術售出香港知名建築家暨藝術家馮永基作品；黎藝術館攜來藝術家吳日勤多件作品已售出；秋刀魚藝術中心破百萬。

大型的藝術講座與藝術沙龍也陸續登場，展覽將展自明29日，藝術愛好者及藏家可要好好把握最後兩天，詳細資訊請前往官網或粉絲專頁查詢。