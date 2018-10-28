台股本周加權股價指數跌4.34% 

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據臺灣證券交易所統計，10月26日發行量加權股價指數收盤為9,489.18點，較上週(10月19日)的9,919.26點下跌430.08點，跌幅約為4.34%。

台灣50指數收盤為7,280.76點，較上週的7,653.30點下跌372.54點，跌幅約為4.87%；寶島股價指數收盤為10,756.75點，較上週的11,263.33點下跌506.58點，跌幅約為4.50%。

產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲1.27%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌12.01%為最大，未含金融類指數下跌364.55點，跌幅約為4.40%，未含電子類指數下跌512.79點，跌幅約為3.61%，未含金融電子類指數下跌412.08點，跌幅約為3.45%。

本週集中交易市場總成交金額為5,914.93億元，全體上市股票成交金額為5,164.91億元，股票成交量週轉率為1.47%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,149.36億元，占全體上市股票交易金額22.25%

第二名，半導體類1,083.07億元，占全體上市股票交易金額20.97%

第三名，光電類606.87億元，占全體上市股票交易金額11.75%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類4.66%

第二名，光電類2.93%

第三名，電機機械類2.86%

累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額為27兆2,662.53億元，市場日平均成交金額為1,356.53億元，股票成交量週轉率為69.82%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2018年10月26日全體上市公司市場總值為新台幣28兆5,972.81億元，較上週(2018年10月19日)市值29兆9,650.80億元減少1兆3,677.99億元，減幅約為4.56﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)