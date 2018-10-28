匹茲堡猶太會堂槍擊案11死  槍手遭逮疑反猶太及反移民

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）匹茲堡一座猶太會堂27日發生大屠殺，凶嫌46歲匹茲堡男子鮑爾斯（Robert Bowers）闖入傳統猶太人社區的一座會堂掃射，造成11人死亡與至少6人受傷。

《衛報》報導，鮑爾斯是極右派份子，周六上午九點多進入一會堂然後對著正在進行猶太嬰兒命名儀式的人群開槍，開槍時還大喊反猶太言論，最後造成11人死亡，皆為成人，6人受傷，傷者其中4人為警察，他們是在凶嫌逃離現場交火時受傷。

凶嫌本身也有中槍，雖無大礙但恐難逃死刑。司法部長塞申斯（Jeff Sessions）在聲明中指出，將以仇恨犯罪及其它罪名對凶嫌起訴，此一重大犯行可能讓鮑爾斯被處以極刑。

另外CNN也報導，警方發現鮑爾斯在犯案前就在一社群媒體上發表極右仇恨言論，這個社群平台叫做「Gab」，不同於其它社群媒體如臉書或推特會過濾仇恨偏激言論，在Gab平台上則是百無禁忌，各式各樣仇猶太、仇移民、恐同等言論都有，而鮑爾斯就留下大量反猶太言論，認為在美猶太人帶進大量移民入境，把國內暴力犯罪活動全歸咎在這些移民身上，直認他們是入侵者。鮑爾斯對川普也有微詞，認為他起用太多猶太人，而他犯案前四小時則在Gab貼文他沒有投川普。

槍殺案之後，Gab被告知兇嫌在該平台上的行為，因此停用他的帳號，並將他的留言記錄備份交給警方。報導指鮑爾斯也曾在Gab張貼他的槍枝收藏。

川普同日稍晚在一場演講中指出，凶嫌已遭逮，這是一場反猶太人的屠殺案，也是最惡劣的罪行，這樣的罪行不能被容忍，而且絕對不允許再度發生。「（反猶太暴行）無論在何地都應被譴責，我們要和我們的猶太兄弟姐妹站在一起，共同對抗反猶太主義及仇恨。」

美國仇恨犯罪日漸升高，上周一開始美國民主黨金主、民主黨政治人物、媒體CNN陸續收到恐嚇炸彈郵包，56歲兇嫌謝亞克（Cesar Sayoc）26日遭逮，警方指出謝亞克是川普狂熱粉絲，早自1991年就有偷竊多項前科，2012年就破產然後與母同住。凶嫌寄出14炸彈恐關48年。