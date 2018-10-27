亞太文化日　陳建仁：透過文化交流，臺灣拉近與世界距離

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部今（27）日於臺北車站舉辦「2018亞太文化日」，副總統陳建仁出席開幕典禮時表示，期盼透過文化交流與互動，拉近臺灣與世界各國的距離，並深化與其他國家的連結。

為加深國人對亞太地區各國文化的認識，同時深化我國與亞太國家情誼，外交部週六下午舉辦亞太文化日活動，邀請太平洋地區六國友邦，包括吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯，以及澳大利亞、印度、印尼、日本等亞太地區友好國家，與臺灣妻個縣市政府及國際青年大使共襄盛舉，希望藉此深化地方政府與新南向國家的連結與互動，，也讓參觀民眾可以近距離接觸亞太各國的文化並交流。

陳副總統在致詞時表示，此次亞太文化日具有一個重要的意義，就是讓國人對亞太國家的文化能有進一步瞭解，不只我國人可以更加瞭解亞太文化，其他國家的朋友們也可以透過這兩天的表演或攤位展示，體驗臺灣以及亞太各國的文化，「不但拉近了臺灣與世界各國的距離，也讓民眾不用出國就可以近距離感受亞太國家的文化脈動。」

陳副總統指出，政府推動新南向政策，就是要建立我國和東協（ASEAN）、南亞及紐澳等國家在教育、經貿、科技、文化等各層面有更廣泛的連結與對話，以及更緊密的合作，共同開創區域的繁榮發展，創造互利共贏的合作模式，並且強化臺灣區域角色與連結。

陳副總統也進一步提到，地方政府運用靈活的城市與文化外交推動新南向政策，更是功不可沒，希望今年持續藉由各縣市政府的參與，展示臺灣各地區獨特風情、文化特色，以及與姊妹市交流互動成果，可以更進一步深化臺灣地方城市與其他國家的連結與互動，建構多層次交流的網絡。