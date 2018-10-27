加入同志遊行　歐盟代表：希望見證臺灣落實婚姻平權

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）一年一度的臺灣同志大遊行於今（27）日下午在凱達格蘭大道登場，今年包括歐盟及英國等多個外國駐臺辦事處也組團響應，歐盟代表站上遊行花車，除了鼓勵民眾藉由公投投票支持婚姻平權，也表示希望能親自見證臺灣落實婚姻平權的一天。

2018 臺灣同志大遊行週六下午在凱達格蘭大道登場，今年的遊行主題為「性平攻略由你說．人人 18 投彩虹」（Tell Your Story, Vote for Equality），期盼號召民眾在下（11）月24日公投日時，投票支持婚姻平權及性平教育。

往年皆有外國駐臺代表處號召駐處同仁加入遊行行列，今年也不例外，包括歐洲經貿辦事處、英國在臺辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、德國在臺協會等70幾位駐處人員。

歐盟經貿辦事處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）處長站上遊行花車表示，「我今天來是代表歐洲，但今天除了歐洲的國家之外，還有澳洲、加拿大、紐西蘭等，全部都來這裡跟大家一起。」

► 歐盟經貿辦事處長馬澤璉（左3）與駐處同仁加入遊行（照片來源：翻攝自歐盟經貿辦事處臉書專頁）

馬澤璉指出，每個人都有權利享受人權，享受他們想要的自由跟生活，並且愛他們想愛及所愛的人。

馬澤璉也鼓勵民眾在11月24日公投日頭投下支持婚姻平權的一票，「我希望臺灣落實婚姻平權的那一天，我也會在臺灣見證這一切。」

此外，根據《中央社》，英國在臺辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）表示，支持所有社會不分性別、種族及性傾向，都應該享有平等權利的原則，「希望臺灣在不久的將來，可以落實婚姻平權。」

► 英國在臺辦事處代表唐凱琳（左2）與駐處同仁加入遊行（攝影：史修齊）

臺灣同志大遊行使於2003年，由民間臺灣同志與性別團體自主籌辦，固定於10月的最後一週六舉行，目前已成為亞洲規模最大的同志遊行。

今年適逢下月24日公投投票，反同志婚姻及反性平教育團體與支持婚姻平權及性平教育團體皆提案公投並成案，同志與性別團體，以及支持民眾也將藉由同志大遊行上街催票。

► 加拿大駐臺北貿易辦事處加入遊行（攝影：鄧佩儒）

► 2018 臺灣同志大遊行主題為「性平攻略由你說．人人 18 投彩虹」（攝影：史修齊）