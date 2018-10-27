打入新南向市場   農委會赴大馬推介我國優質農產品

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為將台灣優質農產品推向新南向市場，行政院農業委員會組團10月25日參加在馬來西亞吉隆坡國際會議中心（KLCC）舉辦的「馬來西亞臺灣形象展」（TAIWAN EXPO 2018 in Malaysia），向馬國推介臺灣優質農產加工食品、農業機械、自動化設備，以及生物農藥與微生物肥料等產品，拓展我國農業產品多元銷售市場，開創新南向商機。

農委會表示，馬來西亞人口約3,200萬人，華人占4分之一，經濟年成長率達5.4%，人均購買力為東協第三高（27,300美元），農業占GDP比重約9.1%。馬國政府於2010年推動「經濟轉型計畫」（Economic Transformation Program, ETP），並在2011年提出十年國家農業政策，以提高農業GDP、增加糧食產量、保障糧食安全及提高農產品附加價值為主要目標，是我國推動農業新南向的重要目標市場。

這次由農委會組團參展的6家臺灣優質農企業，包括以臺灣在地素材製作高品質即沖乾燥食品，且擁有HALAL及多項國際食品安全認證的京工興業有限公司；通過歐盟認證，生產自然無食品添加物素香鬆及魚鬆的味一食品有限公司；提供先進農業溫室微氣候監控設備，以及可調整太陽光譜光質披覆材料的磐磬實業有限公司。

生產動物疫苗及農藥殘留與食品安全試劑，以及提供檢測技術、產品開發及銷售服務等全方位服務的台灣尖端先進生技醫藥（股）有限公司；生產生物性肥料及永續農用資材的台農生物科技（股）有限公司；還有生產冷凍鱸魚片與魚丸，以及提供「階段式循環水養殖系統模組」的峰漁股份有限公司等。

農委會指出，該會為拓展馬來西亞市場，除結合相關產業公會、協會、縣市政府及農民團體參加馬來西亞清真展與形象展外，並在馬國超市系統舉辦臺灣蔬果節，同時也針對馬國清真市場進行商機研究及舉辦業者媒合活動。