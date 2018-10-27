國際清真展在高雄   爭取穆斯林龐大商機

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2018年「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」以及「高雄國際清真產品展」，10月25日起一連四天於高雄展覽館盛大展出，共計406家參展廠商，使用782個攤位，13個國家館參展，展覽期間同步舉辦「港都料理王」競賽，預計將吸引上萬國內外專業買主以及參觀人潮。

為協助取得清真認證的廠商爭取穆斯林市場的龐大商機及發展潛力，本屆「高雄國際清真產品展」規模已較前屆翻倍成長。

今年的13個國家館中，日本館不僅有京都黑毛和牛，日商株式會社Creisia展出紀州拉麵，並由日台友好和歌山市議會議員連盟戶田副會長親自站台推廣;韓國的龍頭芥末產品、比利時經典巧克力、德國啤酒(未成年請勿飲酒)、瓜地馬拉辣椒醬以及宏都拉斯咖啡等異國美食都能在現場品嚐。

本展為南臺灣唯一匯集國際食品的專業展覽平臺，歡迎國內進口商蒞臨媒合商機。

展覽期間同步舉辦一年一度的「港都料理王」廚藝競賽，校園組及專業組將分別以「東南亞創意料理」及「異國料理爭霸」為主題，考驗選手如何融合臺灣在地食材，創意呈現異國料理，兩組均於25日下午角逐冠軍寶座。

展覽除專業買主換證入場外，並開放民眾購票參觀，一票可通行三展。現場消費滿額還可抽獎，最大獎為華航、長榮亞洲不限航點經濟艙來回機票。