屏東「新」好聲音歌唱賽    嘹亮歌喉展現自信

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓屏東縣內新住民家庭在學業與工作之餘放鬆心情，屏東縣政府今（27）日於青少年中心舉行家庭教育大觀園活動，現場有新住民華語識字「新好聲音」歌唱大賽以及多項家庭教育宣導闖關活動，縣長潘孟安親自到場表揚24名新住民，頒發最佳學習獎、溫馨家庭獎及學校家庭教育工作評鑑績優學校等獎項。

隨著新住民成為台灣第二大族群，來自各國的新住民成為台灣媳婦，在各個家庭中扮演重要支柱。由政府成立專責機構照顧新住民，直接提供新住民服務，也是在台灣社會多元文化價值中重要的一環。

屏東縣政府表示，縣府不但在生育、就業上輔導新住民，更培訓新住民化身為導覽員推廣觀光，加強台灣在國際的宣傳，新住民用母語介紹屏東的湖光山色、歷史故事及建築文化，讓每一位遊客都更清楚了解屏東。

頒獎活動中，獲「最佳學習獎」的陳玉蓉來自越南，她除積極參與新住民母語師培班、通譯培訓班、稀少語言導覽人員培訓班等課程，更學以致用回饋社會，在高屏地區數所國中小學擔任華語、越南語教師，也在移民署屏東縣服務站及高雄市三民區衛生所負責通譯服務，期能嘉惠更多新住民朋友及其子女。

屏東縣縣府教育處表示，活動同時頒發108年度11所「學校家庭教育工作評鑑績優學校」獲獎學校，亦舉辦新住民華語識字「新好聲音」歌唱大賽，新住民參賽者穿著家鄉特色服飾演唱華語，展現屏東縣成人教育班學習成果及新住民動人的歌藝。