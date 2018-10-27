號召支持婚姻平權公投　13.7萬人擠爆同志大遊行

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018 臺灣同志大遊行今（27）日於臺北市凱達格蘭大道登場，今年的主要訴求是鼓勵民眾踴躍於下月公投投票日投下支持婚姻平權及性平教育的公投票，主辦單位估計今年參與人數達到13.7萬人，較去年多出一萬多人。

今年遊行的主題為「性平攻略由你說，人人18投彩虹」，期盼號召民眾於下（11）月24公投日投下支持婚姻平權及性平教育的同意票。主辦單位臺灣同志遊行聯盟表示，除了國內民間公益團體、大專院校及少數政黨外，英國、德國、法國在內的歐盟12國，與瑞士、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等17國代表處，以及日本、韓國、馬來西亞、中國、香港、澳門等20多個國家地區的外國同志朋友與團體，也共同參與今年活動。

► 同志運動先驅祁家威（左）與支持婚姻平權的宗教團體齊聚凱達格蘭大道（攝影：史修齊）

主辦單位表示，今年遊行有超過180個團體報名，當中也有同光同志長老教會、激揚Amplify - 亞洲同志共融教會大會等眾多友善的宗教團體參與，他們不但參與遊行，更在遊行前舉辦記者會，積極表達對性別平權的支持。

主辦單位指出，希望透過遊行引起更多元的討論，今年最後兩個月，邀請大家參與婚姻平權大平台訂於11月18日在凱道舉辦的公投倡議活動，也呼籲民眾在11月24日當天的公投日「投出兩好三壞，堅決反對反同公投數案在婚姻平權和性平教育上走回頭路。」

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► 歐盟及歐洲各國在臺辦事處也組隊參與遊行（攝影：史修齊）

► 2018 臺灣同志大遊行（攝影：史修齊）

► 2018 臺灣同志大遊行（攝影：史修齊）