農業外籍移工尚未開放   雲林縣府籲農民勿以身試法

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著台灣人口結構改變，青年返鄉意願低，引發農業缺工問題，農業相關單位雖一再呼籲中央開放外籍農業工解決缺工問題，但需考慮層面過於廣泛，中央政府尚未作出決定。雲林縣政府便呼籲，農業外籍移工尚未開放，請農民勿聘用失聯移工，避免誤觸法網。

隨著務農人口高齡化，及青年返鄉工作意願不高，引發國內農業缺工問題日趨嚴重，多數農民反應「有錢請不到人」的情況，針對此現象，相關單位一再呼籲中央政府應開放外籍農工來解決人口老化及缺工問題。惟中央單位考慮到農業作物有季節性問題，在於休耕季節的人員管理、薪資給付等亦納入考量，且引進外籍勞工亦可能影響到本國人在農業工作的就業機會等。

縣府勞工處長張世忠表示，近年來相關執法單位常接獲民眾檢舉案而執行查察，常於畜牧場所(如雞、鴨、鵝、羊及豬等飼養場所)、農地、果園或蔬菜包裝清洗等場所查獲外國人從事工作，進一步調查後發現多數雇主表示，「我不知道這個外籍勞工是逃逸(跑)的。」、「他是合法的(廠工或看護工)，只是過來這裡打工(幫忙)!」、「她是我越南籍老婆的親戚，來台灣玩，順便幫忙。」。

但這些情況即違反就業服務法相關規定，會處15萬元以上75萬元以下罰鍰。

雲林縣縣府勞工處呼籲，只有經雇主申請來台工作的外國人，才能工作，而且只能為其申請工作雇主於所核准工作種類從事工作，只要沒有申請就不能雇用。