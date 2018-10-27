吳釗燮：面對威權挑戰，臺灣站在民主最前線

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部長吳釗燮日前接受德國媒體專訪時表示，中國亟欲將臺灣從世界地圖上抹除，若是臺灣倒下，其他國家也會面臨威權體制挑戰。

吳釗燮本月接受南德日報（Süddeutsche Zeitung）專訪的報導於昨（26）日刊出，題為「臺灣站在戰場前線（Taiwan steht an der Front）」，訪問內容稍後由外交部提供。吳釗燮提及，臺灣是民主國家，在面對威權國家的攻勢時，臺灣站在所有民主國家的最前線，「如果臺灣倒下來，接下來也許會輪到其他國家。」

吳釗燮認為，北京當局對臺灣高度關注，或許透露中國內部面臨許多嚴峻挑戰，在鞏固政權的同時，還須面對經濟成長趨緩、社會不滿程度增加、少數民族及宗教團體等議題，「中方施壓程度的確越來越大，中國的領導人似乎遭受內部壓力，被迫採取更激進的方式處理，以達其向世界昭告將臺灣納入中國一部分的企圖。」

提及臺美關係，吳釗燮表示，「臺灣與美國的合作關係越來越緊密」，自從川普（Donald Trump）總統當選以來，雙方關係持續正面發展。不過他也強調，政府不只是與川普總統合作，也與美國政府內部其他高層官員積極往來，因此「美國對臺政策大幅度轉彎的機率不大。」

對於美中貿易戰的持續升溫，可能波及到臺灣，吳釗燮表示，中國也是臺灣的主要貿易夥伴，臺灣四成出口輸往中國，對外投資更佔八成，「不論直接或是間接，臺灣當然有可能受到美中貿易戰的影響。」

吳釗燮接著指出，近年來臺灣對中國貿易比重漸趨分散，臺灣與東南亞、南亞、日本、澳洲，以及歐洲的貿易都有增長，「但是要扭轉原有情況，恐需要更巨大的力量，像是美國川普總統採取的對中貿易政策可能就是。」

提及下月登場的地方大選及公投，吳釗燮表示，中國當然企圖干預，「中國厭惡臺灣作為民主化的典範，長期以來也一再干預臺灣的民主進程」。他接著強調，臺灣擁有很特殊的歷史經驗，是民主和平轉型的典範，「臺灣成功的民主化，說明中國也可以發展成為民主國家，中國人民也可以享有自由與人權。」