(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國民主黨重要人物及《CNN》等收到炸彈事件最新消息：嫌犯已遭警方逮捕。

美國《The Intercept》報導，美國FBI在當地時間今（27）日，逮捕了涉嫌寄送炸彈給歐巴馬、希拉蕊等民主黨重要人物，以及媒體《CNN》的西約（Cesar Sayoc），並指控他五項罪名。

涉嫌寄送炸彈給歐巴馬、希拉蕊等民主黨重要人物，以及媒體《CNN》的西約（Cesar Sayoc）（美聯社）

西約似乎是一位川普的熱烈支持者。報導介紹，他的車子上貼了一張控訴《CNN》是假新聞的貼紙，還有狙擊民主黨人物的示意圖。在網路世界，根據報導，西約近日常在社群媒體推特，威脅川普反對者，甚至還上傳鱷魚咬死民主黨籍前總統喬·拜登（Joe Biden）的圖片，可見其政治立場極端。《台灣英文新聞》發現目前西約的推特已遭到凍結，因此無法提供讀者連結或截圖。

根據《The Intercept》，目前尚不知他為何會從網路世界極端言論，轉變到真實世界恐怖行動。

詳細發展請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/25 10:09）

日本《時事通信》報導，當地時間24日，美國前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊等民主黨大咖，以及常批評川普的媒體《CNN》，都收到了疑似炸彈的包裹。

美國民主黨及CNN收到的粗糙炸彈（美聯社）

根據報導，由於炸彈製造水準粗糙，因此無人傷亡，但仍造成《CNN》紐約據點大樓内民衆，暫時撤離避難。對此，紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）表示，這是一場恐怖攻擊，而川普也強調，任何政治暴力和威脅，都不該出現在美國。

（發稿時間：2018/10/25 15:53）

日本《共同社》報導，川普在當地時間24日，於威斯康辛州發表演説，批評寄出炸彈者，是在攻擊民主主義，不過也呼籲媒體，應該停止對立及錯誤的攻擊。

根據報導，外界有聲音認為，川普的態度是本次事件的主因，但他卻將責任推給媒體。

《共同社》介紹，收到炸彈的美國《CNN》CEO表示，本次事件顯示，白宮似乎未能理解攻擊媒體行為的嚴重性。

（發稿時間：2018/10/26 11:21）

日本《產經新聞》引述美國《紐約時報》報導，表示這些包裹，似乎都是從佛羅里達州寄出，因此FBI目前正在追蹤嫌犯。

報導引述美國媒體説法，表示目前警方已經回收10個未爆炸彈，並説明嫌犯疑似是參考網路説明製作。

最近美國經常傳出知名人士，收到有害包裹郵件的消息。例如下方稍早報導。

（發稿時間：2018/10/03 09:56）

日本《產經新聞》引述《路透社》報導，美國國防部發言人在當地時間2日表示，美國國防部在1日收到多封含有劇毒蓖麻毒蛋白的信封，其中一封收件人是馬提斯。目前這些信件，已被移至國防部内信件收集設施隔離。

另外，根據報導，白宮在昨日，也發現了收件人寫川普的信件内，有劇毒蓖麻毒蛋白，但該信封尚未被帶進白宮内部。

蓖麻毒蛋白毒性相當高，吞嚥、注射或是吸入者，可能在8小時内出現中毒症狀，並因低血壓和呼吸衰竭，在3到5日内死亡，但也有康復可能性。目前無解藥治療蓖麻毒蛋白。

（發稿時間：2018/10/04 12:24）

日本《NHK》報導，美國國防部，在當地時間3日表示，經調查後，他們發現信件内的物質，不是劇毒蓖麻毒蛋白（Ricin），而是用來提煉蓖麻毒蛋白的蓖麻。

另外，根據報導，FBI已經逮捕涉嫌寄送該郵件的男子。他是美國海軍退伍軍人，目前尚不清楚他犯案理由為何。

美國FBI逮捕炸彈客 疑是川普粉絲