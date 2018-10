珍古德：為地球永續而努力　扭轉裂勢正是時機

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)國際著名黑猩猩專家珍古德博士(Dr. Jane Goodall)於26日以「希望」(Reasons for Hope)為主題到台北演講,並和在場逾700位與會貴賓分享她這一生的所見所聞,藉此啟發和鼓勵新世代的年輕人,保育動物與環境,正視氣候變遷、幫助社會。

希望一、一位科學家的養成。珍古德博士從她的小時候說起,分享她的母親是如何用愛,引領她、啟發她一步步的完成她自幼的夢想,並培養她的好奇心與觀察力,進而從中學會找問題、找答案,同時培養耐心。另外,則是透過她所喜歡的動物,陪養她閱讀的習慣與興趣。

▲現場義賣品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

希望二、大自然的韌性,從創立「根與芽」(Roots & Shoots)計畫,在人的心田裡播種。珍古德博士分享當初在非洲坦尚尼亞這個貧窮地區,她是如何改善當地居民的生活,又是如何透過國際珍古德協會在岡貝森林(Gombe Forest)與鄰近12個村落合作開始將濫墾濫伐的土地重新種樹,讓大自然恢復生機。為了保育黑猩猩與其他野生動物,她還提升女性的教育程度、提倡節育等方式,協助他們脫離貧窮,再鼓勵他們加入保育動物與環境的工作。

▲義美位於南崁的觀光工廠的生態園區可見此語:「地球只有一個」。(照片由台灣英文新聞拍攝)

希望三、鼓勵年輕人採取行動,讓動物、環境以及彼此的世界更加美好。珍古德博士引用甘地的一句話,「這個地球只能夠支持人類的需求,她絕對沒有辦法支持人類的貪婪」。

珍古德還說,在地球上最聰明的動物就是人類,可是卻是這最聰明的物種對這個地球造成最大的傷害,她引用了另一位印第安酋長的話,「這個地球不是我們跟子孫借來的,我們是繼承而來的,我們不是在跟我們的下一代借他們的未來,而是去剝奪與搶奪他們的未來」。所以珍古德博士認為現在正是扭轉裂勢的時機。

▲珍古德博士。(照片由台灣英文新聞拍攝)

希望四、思考如何用更節約的方式生活,從少食肉到改吃蔬食來維護地球的永續。因為人類發達的頭腦發展出這麼多的綠色能源、綠的技術來解除現在的困境。所以,珍古德鼓勵大家去思考每一天所做的選擇來保護環境與動物,並用更加節約的方式為地球盡一份心力。

希望五、人性不可抹滅的韌性。珍古德博士訴說了一段與猴子娃娃Mr. H的際遇:一位因公失明的陸戰隊員退役後立志成為魔術師,並在某一次二人相遇時贈給她這項禮物。這隻猴子娃娃象徵「勇氣、不放棄、繼續努力、什麼事都可以完成」來鼓勵人們在人生不如意時,不要灰心喪志,如今Mr. H已經跟她巡迴全世界29年,逾5百萬人摸過。

▲珍古德博士這句名言「Follow your dream, Never Give Up!」可在義美位於南崁的觀光工廠的生態園區看到。(照片由台灣英文新聞拍攝)

珍古德名言錄

“Roots creep underground everywhere and make a firm foundation. Shoots seem very weak, but to reach the light, they can break open brick walls. Imagine that the brick walls are all the problems we have inflicted on our planet. Hundreds of thousands of roots & shoots, hundreds of thousands of young people around the world, can break through these walls. You CAN change the world.”— Jane Goodall

根向地下無盡的伸延,形成穩固的基礎。芽雖然嬌小薄弱,卻能夠為了尋覓陽光而破土移石。如果我們為地球所製造的各種問題是一道道堅固無比的城牆,遍布世界各地生根萌芽的千萬顆種子,就足以改變世界。

你,可以改變世界。------珍古德

“Only if we understand can we care.

Only if we care will we help.

Only if we help shall all be saved.”— Jane Goodall

唯有了解,才會關心;

唯有關心,才有行動;

唯有行動,全體生命才有希望。------珍古德

Every individual matters.

Every individual has a role to play.

Every individual makes a difference.— Jane Goodall

每個人都很重要。

每個人都有自己的角色要扮演。

每個人都有所作為。------珍古德

